기아, 한강 빛섬축제 공식 후원…EV5 선보인다

빛 전시물 배치해 다채로운 관람 경험 제공

기아가 3일부터 12일까지 뚝섬한강공원에서 열리는 국내 최대 규모의 빛·레이저 미디어 아트 축제 '2025 서울라이트 한강 빛섬축제'를 공식 후원한다고 2일 밝혔다.

기아가 3일부터 12일까지 뚝섬한강공원에서 개최되는 '2025 서울라이트 한강 빛섬축제'를 공식 후원한다고 2일 밝혔다. 기아

서울시가 주최·주관하는 한강 빛섬축제는 올해로 3회째를 맞아 레이저 아트 전시, 라이트 런, 야외 강연 '빛섬 렉처' 등이 진행된다.

기아는 행사 기간 뚝섬한강공원 전역에 다양한 빛 전시물을 배치해 방문객에게 색다른 관람 경험을 제공한다. 패밀리 전기 SUV EV5 4대를 LED 미디어 아트와 조명 구조물로 꾸며진 공간 두 곳에 전시해 빛과 어우러지는 EV5의 모습을 관람할 수 있도록 했다.

방문객은 EV5에 직접 탑승해보는 것은 물론 ▲2열 풀플랫 시트 ▲실내외 V2L 등 특히 가족 단위 고객에게 새로운 라이프 스타일을 제공하는 기능들을 체험할 수 있다.





기아 관계자는 "온 가족이 함께하는 추석, 가족을 위한 전기 SUV EV5를 소개할 수 있어 기쁘다"며 "아름다운 빛의 향연이 펼쳐질 한강공원에서 잊지 못할 추억을 선사하도록 노력할 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

