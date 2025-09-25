카카오페이손보, 해외여행보험 '지수형' 특약 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오페이손해보험이 최장 10일간 이어지는 추석 황금연휴로 급증할 해외여행보험 수요에 맞춰 상품을 개정하고 '지수형 항공기 지연·결항 특약'을 선보였다고 25일 밝혔다.

이번에 개정된 해외여행보험 특약은 ▲국내 출발 항공기 지연·결항 시(2시간 지연부터) ▲수하물 지연·귀국·경유 시 항공기 지연 보상으로 구성된다.

특약 가입자는 국내 공항에서 출발하는 국제선이 2시간 이상 지연될 경우 최초 4만원을 보상받는다. 이후 2시간마다 2만원씩 추가 지급받아 최대 10만 원까지 보장받을 수 있다. 항공편이 결항할 경우에도 10만원을 정액으로 지급한다.

보험금 청구도 간편하다. 보험 가입 후 항공편을 등록한 뒤 한국공항공사·인천국제공항공사의 운항 정보를 기반으로 지연 여부가 확인되면 카카오톡으로 알림톡이 발송된다. 사용자는 몇 번의 클릭만으로 보험금 청구를 완료할 수 있다. 보험금은 별도 심사 과정 없이 즉시 지급된다. 비행기 탑승 후 활주로 대기 등 기존에 보상이 어려웠던 상황까지 보장이 가능해 더 많은 사용자가 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

해외공항에서 국내로 입국하는 항공편이나 해외공항 출발·경유 항공편이 4시간 이상 지연되거나 결항할 경우 식음료비·숙박비·교통비 등을 실제 사용한 금액 기준(실손형)으로 최대 50만원까지 보상한다.

수하물이 6시간 이상 늦게 도착하거나 분실된 경우에도 동일 한도 내 보장이 가능해 여행 중에 발생할 수 있는 불편을 폭넓게 커버한다.

공항 혼잡으로 인한 불편을 줄일 수 있는 서비스도 제공한다. 국내에서 출국 시 공항 혼잡이 걱정된다면 보험 가입 후 제공되는 알림톡의 '출국장 혼잡도 확인하기' 또는 카카오페이 애플리케이션에서 '해외여행 준비하기'를 검색해 덜 붐비는 출국장을 안내받을 수 있다.





카카오페이손해보험 관계자는 "실시간 데이터 기반 보상 서비스로 서류 및 절차상의 번거로움의 없애고 비용 인정과 관련된 분쟁 가능성을 최소화했다"며 "이번 개정을 통해 더 많은 사용자가 간편하게 혜택을 누릴 수 있게 됐다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

