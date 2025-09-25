태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"국정원도 '확인된 바 없어' 보고"

"김주애 오빠보다 남동생 가능성이 커"

테영호 전 국민의힘 의원. 아시아경제DB

전 런던주재 북한 대사관 공사이자 북한 소식에 정통한 태영호 전 국민의힘 의원이 김정은 노동당 총비서의 아들 유학설에 대해 "전혀 들은 바가 없다"라고 일축했다.

지난 24일 태영호 전 의원은 채널A 라디오 '정치 시그널'에 출연해 ""국정원장을 지낸 박지원 민주당 의원이 '후계자는 김주애가 아니라 해외 유학 중인 아들'이라고 여러 차례 말했지만, 제가 동료들을 통해 확인한 결과 전혀 사실로 드러나지 않았다"고 말했다.

만약 김정은의 아들이 실제로 해외 유학 중이라면 국제학교에 다닐 것이고, 왕자이기 때문에 특별 경호와 수행 인력이 붙게 되면 우리 정보 당국과 해당 국가 정보망을 피해 유지되기 불가능하다고도 설명했다.





다만 태영호 전 의원은 김정은의 아들이 없다는 것은 부정하지 않았다. 그는 "국정원도 '아직 우리 스크린에 잡힌 것이 없다'라고 보고한 만큼 장남 유학설의 신빙성은 낮다"라며 "제가 알아본 바에 따르면 지금 북한에서 '김주애 밑에 아들이 있다'는 이야기가 나오고 있다. 아들이 있다면 김주애 오빠가 아니라 남동생일 가능성이 크다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

