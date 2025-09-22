충남 서천 해양바이오 산업화지원센터 개관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장항산단에 347억 투입, 연구·시생산 시설 완비…글로벌 해양바이오 클러스터 본격 가동



충남 서천군 장항국가생태산업단지에 '해양바이오 산업화지원센터'가 문을 열고 본격 가동에 들어갔다.

50년 전 비철금속 제련의 핵심 거점이었던 장항이 이제는 해양바이오 산업을 앞세워 고부가가치 미래 성장도시로 도약한다.

도는 22일 김태흠 지사 등이 참석한 가운데 장항 국가생태산업단지에서 해양바이옹 산업화지원센터 개관식을 개최했다.

도에 따르면 센터는 도비 등 347억 원을 들여 지상 3층·지하 1층, 연면적 6199.7㎡ 규모로 건립됐으며, 연구동과 시생산동으로 구성됐다.

연구동에는 미세조류·미생물 배양실, 유전체 분석실, 기업 입주공간 등이, 시생산동에는 건강기능식품 시생산 시설이 마련됐다.

또 광생물 반응기, 단백질 분리정제 시스템 등 114종 498대 장비를 갖췄다.

센터는 기업 창업 지원, 시제품 제작, 입주 공간 제공, 인력 양성, 산학연 공동 연구개발, 마케팅 지원 등 산업화 전주기 지원 기능을 수행하며, 현재 3개 기업이 입주해 기술 및 제품 개발을 진행 중이다.

김태흠 지사는 "서천을 해양바이오 거점 도시로 육성하기 위해 연구개발, 산업화, 인재 양성에 집중하겠다"며 "지식산업센터·인증지원센터·대량생산 플랜트 신설과 폴리텍대 서천캠퍼스 건립도 추진 중"이라고 밝혔다.





도는 오는 2028년까지 총 2168억 원을 투입, 해양바이오 뱅크·산업화지원센터에 이어 블루카본 실증연구센터, 인증지원센터 등 7개 기관을 추가로 구축해 서해권역 해양바이오 클러스터를 완성할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

