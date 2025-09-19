순창군, 실습 중심 '귀농귀촌 실용교육' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

바리스타·농촌생활기술·농기계·AI마케팅 등

전북 순창군은 귀농·귀촌을 준비하는 예비 농업인과 지역 주민을 위해 '2025년 순창군 귀농귀촌 실용교육' 4개 프로그램을 운영한다고 19일 밝혔다.

순창군은 귀농·귀촌을 준비하는 예비 농업인과 지역 주민을 위해 '2025년 순창군 귀농귀촌 실용교육' 4개 프로그램을 운영한다. 순창군 제공

AD

이번 교육은 카페 창업을 준비하는 청년부터 농촌 정착을 꿈꾸는 귀농인까지 현장에서 바로 활용할 수 있는 실습 위주 과정으로 구성됐다.

주요 프로그램은 ▲바리스타 자격증(9월 11~10월 13일) ▲농촌 생활기술 실습(9월 15~17일) ▲농기계 안전 및 기초 실습(9월 18~19일) ▲AI 농촌 마케팅(9월 30~10월 1일) 등이다.

첫 문을 연 바리스타 자격증 과정은 4주 동안 커피조리학 이론, 커피머신 관리, 다양한 음료 실습을 통해 카페 운영에 필요한 기술을 배우고 바리스타 2급 자격증 취득까지 지원한다.

이어서 진행되는 농촌 생활기술 실습은 목공·전기·용접을 아우르며, 목공 이론과 실습, 전기 안전 현장 견학, 전기용접 기초 등 농촌 정착에 필요한 생활기술을 직접 체험할 수 있다.

농기계 안전 및 기초 실습에서는 예초기, 보행관리기, 트랙터, 굴착기 등 다양한 농기계를 이론과 실습으로 다루며, 안전 수칙을 몸으로 익히는 시간을 마련했다.

마지막으로 AI 농촌 마케팅 교육은 AI를 활용한 콘텐츠 작성, 이미지 제작, SNS 홍보 전략, 농산물 브랜드 스토리텔링 등 디지털 시대에 맞는 마케팅 노하우를 실습한다.





AD

최영일 군수는 "현장에서 바로 적용할 수 있는 실습형 교육이 귀농·귀촌인들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>