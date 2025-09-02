李대통령 "임금체벌 엄벌" 지시에…고용장관 "체불기업 명단공개"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 현안 토의 자료를 살피고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령은 2일 임금체불 문제에 대해 "충분히 줄 수 있는데 안 주고 버티면 아주 엄벌해야 한다"고 경고했다. 고용노동부는 다음 달부터 체불기업 명단공개와 반의사 불벌죄를 적용하지 않는 대책을 검토하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하는 과정에서 김영훈 고용노동부 장관으로부터 "임금체불을 강력하게 단속해야 한다"는 보고를 받고 이같이 말했다.

이 대통령은 "통계 자료를 보니까 임금 체불하는 업체가 (다시) 체불하는 게 70%"라면서 "저도 월급 많이 떼 먹혀봤는데 그럼 안 된다"고 지적했다. 그러면서 "처벌이 약해서 그렇다. 중대 범죄라 생각해야 한다"고 강도 높게 비판했다.

또 이 대통령은 외국인 노동자의 임금 체불 문제가 심각하다며 "나라 망신"이라고 강도 높게 꼬집었다. 이 대통령은 "(외국인 노동자가) 강제 출국하면 영영 떼먹을 수 있으니 일부러 그렇게 한다"며 법무부를 향해 "임금을 떼먹힌 체불 외국인 노동자는 출국을 보류해주고 돈 받을 때까지 기회 주는 것까지 검토하라"고 지시했다.





AD

이에 김영훈 장관은 "사람 목숨이 귀중한 것을 알 듯 돈 떼어먹으면 안 된다"면서 "10월에 명단을 공개하고 반의사 불벌죄를 적용하지 않는 대책이 가동될 예정"이라고 보고했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>