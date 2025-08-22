[클릭 e종목]"한국타이어앤테크놀로지, 배당성향 확대…목표가 유지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"한온시스템 유상증자 참여규모 지켜봐야"

하나증권은 22일 한국타이어앤테크놀로지에 대해 "배당성향 확대가 긍정적"이라며 투자의견 매수, 목표주가 4만8000원을 유지했다. 전날 종가는 4만250원이다.

이날 송선재 하나증권 연구원은 "한국타이어앤테크놀로지가 배당성향 목표를 지난해 22%에서 2027년 35%(예상)로 상향하면서 주주환원 정책이 진전된 점은 긍정적"이라며 이같이 밝혔다.

자회사 한온시스템의 유상증자에 대한 참여 규모는 지켜볼 요소다. 하나증권은 지난 18일 한국타이어앤테크놀로지에 대한 목표주가를 기존 5만원에서 4만8000원으로 하향한 바 있다. 송 연구원은 "2분기 타이어 부문 실적이 기대치를 소폭 하회한 가운데, 시너지 효과가 크지 않고 자기자본이익률(ROE)도 낮은 한온시스템에 대한 추가 출자는 주주가치 측면에서 부정적이라고 판단했다"고 말했다.

그러면서 "한온시스템이 구조조정 및 재무구조 개선을 통해 실적을 회복할 수 있겠지만, 유상증자(약 8000억~1조원 예상) 후에도 순차입금 및 부채비율이 여전히 높기 때문에 영업현금흐름 창출에 비해 높은 이자비용 부담을 낮추기까지는 시일이 필요하다"며 "불확실성이 아직 존재하기 때문에 내달 23일 확정될 내용을 검토한 후 한국타이어앤테크놀로지의 목표주가를 재조정할 예정"이라고 설명했다.

한편 한국타이어앤테크놀로지는 지난 20일 배당 정책의 상향을 발표했다. 주요 내용은 ▲올해부터 3년에 걸쳐 타이어 부문 일회성 비경상손익을 제외한 조정 당기순이익을 기준으로 배당성향 35%까지 확대 ▲올해부터 중간배당 시행 등이다. 배당성향이 올해 25%, 내년 30%, 2027년 35%로 확대되면, 주당 배당금은 올해 2400원, 내년 3000원, 2027년 3500원으로 늘어날 것으로 전망된다.





이에 대해 송 연구원은 "현재 주가를 기준으로 기대 배당수익률이 올해 5.8%, 내년 7.3%, 2027년 8.5%로 높아지는 것"이라며 "이 같은 배당수익률 상승은 주가 하락을 제한시키는 요인으로 작용할 것"이라고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

