중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객 유치 나선 경남

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남도, 9월 29일 중국 단체관광객 무비자 입국 선제적 대응

중국·대만 주요여행사와 손잡고 시군연계 체류형 상품 개발

1인당 5만원 숙박 지원금 지급

대만에서 열린 경남도 관광 홍보 마케팅 행사 모습. 경남도

AD

9월 29일부터 중국 단체관광객에 대한 한시적 무비자 입국이 허용됨에 따라 경남도가 중화권 관광객 유치에 선제적으로 대응키로 했다.

14일 경상남도에 따르면 도와 경남관광재단은 하반기 중화권 관광객 유치를 위한 체류형 관광상품 개발을 마치고, 본격적인 판매에 돌입했다.

중국 베이징의 '성운국제여행사'와 대만의 '콜라투어', '라이언트래블' 등 중화권 주요 여행사들과 협력해 경남 내 2개 이상의 시군을 연계한 체류형 단체 관광상품으로 구성됐다. 이번 시군 연계 체류형 관광상품은 거제, 통영, 진주 등 경남의 9개 시군이 포함돼 있고, 이들의 풍부한 자연경관과 역사문화, 지역별 특색 있는 축제를 아우르는 컨텐츠로 구성해 보다 깊이 있는 체험을 할 수 있도록 구성됐다.

대만에서 열린 경남도 관광 홍보 마케팅 행사 모습. 경남도

특히 중화권 대표 여행사들이 시군연계 상품을 개발하고, 경남관광재단은 개발한 상품의 프로모션을 적극 지원코자 외국인 관광객 1인당 5만 원의 숙박비를 지원한다.

중국 여행사 판매 경남 체류형 관광상품. 경남도

경남도는 "이번 특별 프로모션은 관광객 유치 효과를 극대화하고 경남 체류 활성화에 실질적으로 기여하는 것은 물론, 도내 숙박시설 이용을 촉진함으로써 지역 숙박업계에도 직접적인 도움이 될 것"이라고 기대했다.





AD

성필상 경남관광재단 관광마케팅본부장은 "중화권은 경남 관광의 핵심 시장이다"면서 "이미 개발을 마친 시군 연계 관광상품을 통해 지역의 매력을 효과적으로 전달하고, 실질적인 관광객 유치 성과로 이어가겠다"라고 밝혔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>