건설연, 폴더블 모듈러 주택 개발…"이재민 임시거처 신속 공급"

7일 이내로 주거시설을 완성해 공급할 수 있는 접이식 모듈러 시스템(Foldable Modular System·이하 폴더블 모듈러)이 개발됐다. 재난·재해가 빈번해진 현 상황에서 삶의 터전을 잃은 이재민에게 임시거처를 신속하게 제공할 수 있는 근거가 마련됐다는 점에서 의미를 갖는다.

한국건설기술연구원(이하 건설연)은 모듈러 연구팀이 임시 주거 시설용 폴더블 모듈러 시스템을 개발했다고 12일 밝혔다.

건설연이 개발한 임시 주거 시설용 폴더블 모듈러. 한국건설기술연구원 제공

이 시스템은 평상시 보관 창고에 비축했다가 임시거처를 필요로 하는 이재민이 발생했을 때 주택을 신속하게 공급할 수 있는 장점을 가졌다.

연구팀은 2021~2023년 감염병 대응을 위해 보관과 이동이 편리한 'Z형' 폴더블 모듈러 선별진료소를 개발했던 경험을 바탕으로 임시주거시설용 모듈을 만들었다.

임시 주거 시설용 모듈은 이전에 개발한 Z형 모듈(1.8x3.0m)보다 3배 이상 확장(3.2x6.3m)해 2개 모듈만으로 하나의 세대를 구성할 수 있도록 했다.

모듈의 크기가 증가한 만큼 보관 및 운송의 용이성을 높이기 위해 벽체를 2회 회전한 후 모듈러를 접어 부피를 1/3 수준으로 축소한 것도 눈여겨볼 만하다.

여기에 탈부착이 가능한 욕실(Bathroom pod)과 주방(Kitchen pod)을 종합 인테리어 전문 기업 현대리바트와 공동 개발해 이재민의 주거 편의를 높였다는 게 연구팀의 설명이다.

개발한 임시 주거 시설용 폴더블 모듈러 시스템은 욕실 및 주방과 사계절 냉난방 설비, 전기, 오배수 배관 등을 갖춰 설치 후 쾌적한 생활이 가능한 수준이다. 무엇보다 모듈러를 현장으로 옮겨 설치·마감하는 데 소요되는 시간은 모듈 1개당 90분에 불과하다.

박선규 원장은 "폴더블 모듈러 시스템은 재난으로 삶의 터전을 잃은 이재민을 위해 개발한 기술"이라며 "쾌적한 주거 성능을 갖춘 임시주거시설을 신속하게 공급함으로써 이재민이 빠르게 일상생활을 할 수 있게 돕는 핵심 공공기술로 자리매김할 것"이라고 말했다.





한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 건설연 주요 사업 '재난 즉시 대응 모듈러시스템 개발 및 공급?운영체계 구축(2024~2025)' 과제로 진행됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

