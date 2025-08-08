비전공자도 AI·데이터분석 전문가로…바이브코딩 전액 무료 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아시아경제 교육센터가 인공지능(AI)과 데이터 분석 기술을 바탕으로 마케팅, 유통, 제조 등 다양한 산업 분야에서 필요로 하는 서비스 모델 기획·개발 인재를 양성하기 위한 신규 교육과정 훈련생을 모집한다.

이번 과정은 IT 비전공자도 체계적으로 학습할 수 있도록 기초·기본 학습부터 세미 프로젝트, 파이널 프로젝트까지 총 4단계로 구성됐다. 특히 생성형 AI와 '바이브코딩(Vibe Cording)'을 접목해 기술의 응용력과 활용 범위를 넓힌 것이 특징이다.

프로젝트 단계에서는 마이크로소프트 등 빅테크 기업의 현직 전문가들이 멘토로 참여해 실무 중심의 훈련을 진행한다. 실제 기업 환경을 재현한 팀 프로젝트를 통해 산업 현장에서 발생할 수 있는 돌발 상황이나 시스템 오류 대응 등 문제 해결 능력을 함양할 수 있다.

주요 교과목은 ▲기초코딩 ▲데이터베이스&SQL ▲통계학 ▲데이터 수집 및 처리 ▲BI시각화(powerBI/Tableau)▲머신러닝·딥러닝 ▲웹 기획 및 개발 ▲프로젝트로 구성된다.

이외에도 자격증 취득 지원, 공모전 참여, 산업 특강, 취업 코칭, 추천 채용 등 다양한 프로그램 지원을 통해 훈련생의 취업을 돕는다.

아시아경제 교육센터 관계자는 "AI 기술이 미래형 범용기술이자 기업 경쟁력 강화를 위한 핵심 전력으로 부상하고 있어 창의적이고 융합적인 사고를 갖춘 IT 인재 채용이 기업의 중요한 인사 전략으로 자리잡고 있다"며 "단편적인 기술 학습을 넘어 실제 산업 실무의 전 과정을 배우고 경험할 수 있는 이번 교육과정을 통해 훈련생 전원이 모두 다 취업할 수 있도록 지원하겠다"라고 전했다.





이번 교육과정은 전액 무료로 참여 가능하며, 자세한 사항은 아시아경제 교육센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

