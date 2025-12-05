李대통령 "AI 조언 달라"…손정의 "초인공지능(ASI)이 다음 기술"

이재명 대통령, 5일 손정의 회장 접견
李 "AI 기본사회 만들 것"…조언 부탁
손 회장 "이제는 ASI, ASI, ASI"
이재명 대통령이 5일 일본의 거물 투자자인 손정의 소프트뱅크그룹 회장에게 "세계 인공지능(AI) 3대 강국을 지향하며 많은 노력을 기울이는데 좋은 제안과 조언을 부탁한다"고 말했다. 손 회장은 이 대통령에게 인간의 두뇌보다 1만배 뛰어난 '초인공지능(ASI)'을 새로운 화두로 꺼냈다.
이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 손 회장과 만나 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "AI 역량을 상·하수도처럼 모든 국민이 초보적 인프라로 활용할 수 있을 거라 믿는다"며 "대한민국 내에서 모든 국민, 모든 기업, 모든 집단이 AI를 최소한 기본적 활용하는 사회를 만들고자 한다"고 말했다.
또 이 대통령은 "최근에 AI 버블 논란이 있는데 손 회장님은 다른 견해를 가진 것 같다"면서 "대한민국은 AI가 가진 위험함과 유용성을 알고 있다. 위험함을 최소화하고 유용성 측면 기대에 **투자하고 있다"고 설명했다.
이어 이 대통령은 "우리 국민은 손 회장께서 한미 통상 협상 과정에 상당한 도움과 조언을 주신 것을 모를 텐데 감사드린다"며 "한일 간 인공지능 분야에서의 협력이 중요하다고 생각하고, 손 회장님이 가교 역할을 해주셨으면 하는 바람이 있다"고 부탁했다.
손 회장은 "이번에 드리고 싶은 말은 ASI, ASI, ASI"라면서 "초인공지능을 뜻하는 ASI가 다음번 임박 기술이라고 생각한다"고 얘기했다. ASI란 인간의 지능을 뛰어넘는 지적 범위를 가진 AI 시스템을 말한다. 손 회장에 따르면 ASI는 인간 두뇌보다 1만배 뛰어난 역량을 가지고 있다.
손 회장은 "사람들 사이에서는 범용 인공지능(AGI)이 언제 실현될지 논란"이라면서 "AGI는 등장할 거고 인간 두뇌보다 똑똑해질 건 확실하다"고 분석했다. 그러면서 "우리가 던질 질문은 AGI가 아니라 ASI가 언제 등장할지다. (ASI가 인간 두뇌보다 얼마나 뛰어날지 질문해야 한다"고 조언했다.
또 손 회장은 "AI는 인간보다 만 배 똑똑하게 될 것"이라며 "그렇기 때문에 우리가 AI를 통제 가르치고 관리하려는 생각에서 벗어나 새로운 사고방식을 통해 AI와 조화롭게 함께 살아가는 것을 고민해야 할 때"라고 했다.
이날 행사는 이 대통령이 'AI 3대 강국'을 목표로 하는 만큼 손 회장과 글로벌 시장 흐름을 논의하고 전략적 협력관계를 구축하기 위한 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 손 회장은 회담 이후 AI 인재 양성 등에서 협력하기 위한 협약을 체결한다.
그간 손 회장은 역대 한국 대통령들과 만나 시대에 맞는 경제성장 전략을 조언해왔다. 1998년 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시 손 회장은 당선인 신분이었던 고(故) 김대중 전 대통령의 초청으로 방한했다. 손 회장은 김 전 대통령에게 한국 경제를 회복시킬 수 있는 묘안으로 초고속인터넷을 통한 IT 경제를 제안했다. 김 전 대통령은 이를 받아들여 초고속인터넷 전국 상용화에 주력했다.
또 손 회장은 노무현 전 대통령에게 온라인 게임 육성이 필요하다고 조언했고, 박근혜 전 대통령과 문재인 전 대통령에게는 각각 사물인터넷과 4차산업혁명을 주요 의제로 제시했었다.
한편 이날 회견에서는 Arm의 르네 하스 대표가 손 회장과 함께 참석해 눈길을 끌었다. Arm은 1990년 설립된 영국 기업으로 소프트뱅크가 지분 약 90%를 보유하고 있다. 반도체 전력을 적게 소모하는 설계 기술에 강점을 가지고 있다 보니 스마트폰 대부분이 Arm의 설계도를 사용한다. Arm은 최근 AI 시대에 맞춰 데이터센터용 고효율 칩을 개발하는 등 변화에 나서고 있다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
