본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

전승일 광주 서구의장 "김옥수 의원, 허위 주장 더는 안돼"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.26 16:28

시계아이콘00분 39초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
전승일 광주 서구의장 "김옥수 의원, 허위 주장 더는 안돼" 전승일 광주 서구의회 의장
AD

전승일 광주 서구의회 의장이 지난 25일 김옥수 서구의원의 '정례회 5분 발언'에 대해 불편한 심경을 이례적으로 밝혔다. 이번 입장 표명은 김 의원의 "민주당 공천이 잘못됐다"고 주장한 데 따른 것이다.


전 의장은 26일 입장문을 내고 "무엇이 어떻게 잘못됐다는 것인지 김 의원은 명확히 설명해야 한다"며 "4선 의원이 보일 태도라고 보기 어려운 전형적 내로남불 정치다"라고 했다.


그러면서 전 의장은 "김 의원은 2010·2014년 지방선거에서 민주당 계열 후보로 당선됐지만, 2015년 재보궐선거에서는 무소속 후보를 공개 지지해 새정치민주연합에서 제명됐다. 이후 2022년 민주당 통합사면 때 복당했으나 공천심사에서 컷오프되자 스스로 탈당해 무소속으로 출마했다"고 꼬집었다.


이어 "정당한 절차로 공천을 받은 의원들을 상대로 '공천이 잘못됐다'고 공격하는 것은 앞뒤가 맞지 않는 주장"이라며 "본인이 통과하면 정당하고, 탈락하면 잘못된 공천이라는 논리인지 묻지 않을 수 없다"고 했다.


김 의원의 '범죄 수혜자' 발언도 문제 삼았다.


전 의장은 "김 의원은 민주당 서구의원들을 향해 '배임·사기 범죄의 수혜자'라고 표현하며 비자금 의혹을 제기했다"며 "해외연수에 참여하지 않은 의원도 다수인데, 민주당 의원 전체를 범죄 연루자처럼 매도한 것은 명백한 허위사실 유포이자 심각한 명예훼손이다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

끝으로 "김 의원의 일련의 발언은 서구의회를 정면으로 모욕하고 집권당인 민주당 명예까지 훼손한 사안"이라며 "법적 조치를 포함해 가능한 모든 대응을 검토하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기