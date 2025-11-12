"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

전가협, '남극의 셰프' 방송 보류 요구

더본코리아 "일부 점주의 일방적인 주장"

백종원 더본코리아 대표의 MBC 예능 방송 '남극의 셰프'가 오는 17일 방영 예정인 가운데 이를 두고 잡음이 나온다. 일부 점주들과 전국가맹점주협의회(전가협)가 백종원 대표의 방송 복귀를 문제 삼으며 MBC 예능 '남극의 셰프' 방영 보류와 출연 장면 삭제를 요구한 데 대해 더본코리아 측은 "극히 일부 점주의 일방적인 주장에 불과하다"고 이들의 주장을 정면으로 반박했다.

11일 더본코리아는 공식 의견문을 내고 "그동안 점주 피해를 최소화하기 위해 보수적으로 대응해왔지만, 전가협과 일부 점주, 그리고 그와 밀접한 유튜버 등이 결탁한 조직적인 '기업 죽이기'에 더는 침묵할 수 없다고 판단했다"고 밝혔다. 이날 전가협과 참여연대 등은 서울 마포구 상암동 MBC 본사 앞에서 기자회견을 열고, 오는 17일 처음 방송하는 MBC 예능 '남극의 셰프'의 방영을 보류하거나 백종원 대표의 출연 장면을 삭제할 것을 요구했다. 협의회 측은 "백 대표가 방송을 통해 얻은 대중적 인지도를 바탕으로 가맹사업을 무리하게 확장했고, 이로 인해 점주들이 과밀 출점과 매출 악화로 생계 위협을 겪고 있다"고 주장했다.

이에 대해 더본코리아는 "이는 전체 약 3000개 가맹점 중 특정 브랜드 소속 점주 5명과 이들을 지원하는 전가협의 일방적인 주장일 뿐"이라며 "이들의 의견을 전체 점주의 목소리인 것처럼 포장해 언론플레이하고 있다"고 반박했다. 또한 더본코리아는 "전가협은 이미 제작이 완료된 방송을 정치적·상업적 목적으로 이슈화해 더본코리아를 '나쁜 기업'으로 몰아가고 있다"며 "심지어 전가협에 소속된 5명의 점주에게만 보상금을 지급하라는 부당한 압박까지 가하고 있다"고 주장했다.

이어 더본코리아는 "왜곡된 여론몰이는 백종원 대표뿐 아니라 성실히 점포를 운영하는 다수의 점주에게도 피해로 돌아가고 있다"며 "사실을 왜곡하거나 무리한 요구로 기업과 점주를 괴롭히는 행위를 즉시 멈추라"고 강조했다. 끝으로 더본코리아는 "올해 제기된 모든 의혹과 조사에 성실히 임해왔으며, 부족한 부분은 개선 중"이라며 "회사는 앞으로도 상생 경영을 최우선으로 하겠다"고 밝혔다.





한편, 백 대표는 제품의 재료 원산지를 허위로 표시한 혐의(식품표시광고법 위반)를 받았으나, 지난달 말 경찰에서 무혐의 처분을 받았다. 다만, 이 과정서 더본코리아 법인과 실무자 2명은 혐의가 인정돼 불구속 송치됐다.





