경기도, 스타트업 美 샌프란시스코 진출 지원

경기도가 스타트업 글로벌 성장지원 샌프란시스코 투자유치 지원 프로그램에 참여할 기업을 오는 21일까지 모집한다.

이 사업은 미국 진출을 희망하는 우수 기술력을 갖춘 경기도 스타트업을 대상으로 투자유치 역량 강화 컨설팅을 제공하고, 현지 투자자를 대상으로 한 투자유치 활동을 지원하기 위해 마련됐다.

대상은 경기도에 본사를 둔 창업 7년 내 스타트업이며, 신산업 분야 기업은 최대 10년까지 가능하다. 인공지능(AI), 빅데이터, 정보통신기술(ICT) 등 딥테크 분야 유망 기업 20곳을 선정한다.

경기도는 선정기업에 ▲글로벌 진출 역량 진단 ▲투자유치 설명회(IR) 역량 강화 컨설팅 ▲샌프란시스코 투자유치 설명회(IR) 및 1대1 투자상담 ▲미국한인창업자연합(UKF) 주최 글로벌 스타트업 행사(2026 UKF 82 스타트업 서밋) 참가 ▲후속 투자 연계 등 전 과정을 지원한다.

특히 한국 씨엔티테크, 미국 플러그앤플레이와 협력해 현지 벤처투자사(VC)를 초청한 투자 밋업을 진행한다. 또한 현지 일정 동안 미국한인창업자연합(UKF) 주최 '82 스타트업 서밋' 행사에 참가해 선배 창업자로부터 노하우를 전수받고, 상호 교류의 기회를 제공한다. 아울러 우수기업에는 최대 10억 원의 직접투자 및 민간투자주도형 기술창업지원(TIPS) 연계도 추진한다.





참가 희망 기업은 경기스타트업플랫폼(www.gsp.or.kr)에 들어가 오는 21일까지 신청하면 된다.





