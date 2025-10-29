구미상공회의소·국립금오공과대학교, 2025 제조혁신 오픈포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트렌드코리아 2026 소비트렌드 변화에 따른 구미산단의 새로운 기회

경북 구미상공회의소(회장 윤재호)와 국립 금오공과대학교(총장 곽호상)는 지난 28일 구미상공회의소 2층 대강당에서 윤재호 회장, 곽호상 국립 금오공과대학교 총장을 비롯한 기관단체장, 상공 의원, 회원사 대표 및 임직원, 언론사 등 220여명이 참석한 가운데 '2025 구미상공회의소×국립 금오공과대학교 제조혁신 오픈 포럼'을 공동 개최했다.

이날 행사는 조찬, 내빈소개 및 인사, 강연, 권오형 국립 금오공과대학교 산학협력단장의 국립 금오공과대학교 역할과 지원 방향 발표, ㈜피엔티 신순우 연구소장의 기업혁신 우수사례 발표순으로 진행됐다.

강연에서 서유현 박사는 '트렌드코리아 2026: 소비 트렌드 변화에 따른 구미산단의 새로운 기회'라는 주제를 가지고, 10대 소비 트렌드 키워드인 "HORSE POWER"를 중심으로 급변하는 소비 트렌드 속에서 구미산단 기업이 나아가야 할 제조혁신 방향을 제시했다.

「2025 구미상공회의소×국립금오공과대학교 제조혁신 오픈포럼」을 하고있다./김이환 기자

특히, 70~80년대의 품양(品量), 90년대 품질(品質)의 시대를 지나 2000년대 품격(品格)의 시대를 사는 현재에는 변화하는 소비 가치에 대한 심도 있는 이해가 필수적이라며, 구미산단 또한 이를 기업의 전반적인 경영계획에 발 빠르게 반영하여 대응 전략을 수립해야 한다고 강조했다.

또한 '트렌드코리아 2026'의 핵심 키워드인 AI, 픽셀라이프, 프라이스디코딩, 필코노미, 레디코어, 근본이즘 등 변화하는 소비트렌드에 대해 설명하며 청중의 공감을 자아냈다.





윤재호 구미상공회의소 회장은 "오늘 포럼을 통해 구미지역 기업이 최신 소비트렌드 변화를 읽고 제조 경쟁력을 한 단계 높이는 마중물이 되길 바라며, 앞으로도 구미상공회의소, 국립 금오공과대학교 간 산학협력을 더욱 강화할 것이다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

