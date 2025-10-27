현대차그룹, 도레이그룹과 '달 탐사 로버·로봇' 소재부품 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전략적 공동 개발 계약 체결

고성능 복합재 사업 협력

현대차그룹이 도레이그룹과 달 탐사 전용 차량인 로버(Rover)와 휴머노이드 로봇 등 미래 모빌리티의 고성능 소재·부품을 공동 개발한다.

김흥수 현대차그룹 GSO본부장 부사장(앞줄 왼쪽)이 24일 테라다 미키 도레이그룹 복합재료사업본부 부문장(앞줄 오른쪽)과 전략적 공동개발 계약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 현대차

현대차그룹은 24일 도레이그룹과 이 같은 내용의 전략적 공동 개발 계약(SJDA)을 체결했다고 27일 밝혔다. 서울 양재동 현대차그룹 본사 사옥에서 열린 체결식에는 김흥수 현대차그룹 GSO(글로벌전략)본부장 부사장, 홍승현 기초소재연구센터장 상무, 테라다 미키 도레이그룹 복합재료사업본부 부문장, 김영섭 도레이첨단소재 사장 등 양사 관계자들이 참석했다.

양사는 지난해 4월 모빌리티 성능 향상 및 안전성 확보를 위해 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP) 등 고성능 복합 소재 공동 개발에 대한 포괄적 협력 계약을 맺은 바 있다. 이후 시너지를 극대화할 수 있는 프로젝트를 발굴, 양사의 역량을 결합한 공동 개발 추진 방안을 구체화했다.

현대차그룹은 이번 계약을 통해 고성능 차량과 로버·휴머노이드 로봇을 포함한 특수목적형 모빌리티 등에 적용하기 위한 첨단 소재 및 부품 개발 협력을 강화할 계획이다. 또 생산 및 상용화 전 과정에 걸쳐 협력해 미래 모빌리티 산업의 혁신을 가속화하고 새로운 시장 기회를 창출하는 데 주력할 예정이다.

김흥수 현대차그룹 GSO본부장 부사장(왼쪽 네번째)이 24일 테라다 미키 도레이그룹 복합재료사업본부 부문장(왼쪽 다섯번째)과 전략적 공동개발 계약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 현대차

현대차그룹은 새로운 차체 재료의 개발과 검증을 담당하는 기초소재연구센터를 중심으로, 첨단 소재와 부품의 차량 단위 설계와 적합성 검증과 성능 평가를 주도한다. 도레이그룹은 도레이 인더스트리에서 공동 개발 창구 역할을 담당하며, 탄소섬유 복합재료를 개발 및 생산하는 도레이첨단소재 등이 탄소섬유 기술 기반의 중간재 및 성형 제품을 개발한다.





김흥수 부사장은 "전략적 파트너십 이후 양사가 협력해 성과를 창출하는 중요한 이정표"라며 "목표를 명확히 하고 역량을 결합해 첨단 복합소재 분야에서 혁신 기술의 연구개발부터 생산, 상용화까지 긴밀히 협력해 시장 대응 역량을 강화해 나갈 것"이라고 강조했다. 테라다 미키 부문장은 "현대차그룹과 차세대 모빌리티에 필요한 혁신적인 복합소재 솔루션을 창출해 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

