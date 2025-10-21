오하근 "늦었지만 환영…노관규 시장, 진정성엔 의문" 직격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"3년 간 민생 외면하다 선거 앞두고 지급 결정"

순천시장 선거 겨냥 포석…출마의지 표명 해석

오하근 전 전남도의원이 21일 노관규 순천시장이 발표한 '시민 1인당 20만원 민생회복지원금' 지급 방침에 대해 "늦었지만 환영한다"면서도 "진정성에는 의문이 든다"고 지적했다.

오 전 의원은 이날 입장문을 통해 "2022년 지방선거 당시 제가 1인당 100만원 민생지원금을 공약했을 때, 노 시장과 일부 언론은 '재원은 어디서 마련하느냐', '포퓰리즘이다', '자기 돈으로 해라'는 비아냥으로 일관했다"며 "그렇게 비판하던 사람이 이제 와서 20만원을 꺼내든 이유가 무엇이냐"고 반문했다.

오하근 전 전남도의원.

이어 "노 시장은 과거 한 교회 강단에서 '나는 공약을 안 했다'며 재난지원금 요구를 외면했고, 여수시의 30만원 지급 사례를 들며 '피자 큰 거 한 판이 4만2,000원이다, 10판도 못 산다'고 했다"고 지적했다.

그러면서 "그때는 '시 경쟁력을 높이는 데 써야 한다'며 정원박람회 등 사업에 집중하더니, 이제 와서 지원금을 '정치적 결단'으로 포장하는 건 시민을 우롱하는 일"이라고 직격했다.

지급 시점에 대한 문제 제기도 이어졌다. 그는 "시민의 민생고는 선거 일정과 무관하게 계속돼왔다"며 "그때는 외면하더니, 선거를 앞둔 12월에야 정책을 내놓는 것이 과연 진심에서 비롯된 것이냐"고 되물었다.

또 "여수시는 이미 1인당 30만원을 지급했고, 물가상승과 생활비 부담을 고려하면 최소 50만원 이상은 검토됐어야 한다"며 "전남에서 가장 큰 예산을 다루는 순천시에서 20만원은 턱없이 부족하다"고 주장했다.

오 전 의원은 자신이 내걸었던 1인당 100만원 지급 공약도 여전히 유효하다는 입장이다. 그는 "당시에도 충분히 현실적인 계획이었고, 순천시의 재정 여건상 충분히 가능한 수준이다"며 "진짜 민생을 위한 예산은 보여주기식이 돼선 안 된다"고 말했다.

이날 입장문은 노 시장을 정조준하고 있지만, 그 이면에는 내년 순천시장 선거를 향한 오 전 의원의 강한 의지도 읽힌다. 실제로 오 전 의원은 측근들과의 교류를 통해 출마를 기정사실화하고 있으며, 이번 발언은 향후 선거전의 신호탄으로 해석된다.





민생회복지원금을 둘러싼 정책 공방이 본격 점화하면서 내년 지방선거를 겨냥한 순천의 겨울 정국이 뜨겁게 달아오르고 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

