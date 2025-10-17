민주, 무라야마 전 일본 총리 별세 애도…"용기 있는 지도자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당은 17일 무라야마 도미이치 전 일본 총리의 타계에 "깊은 애도를 표한다"고 밝혔다.

박수현 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "(고인은) 일본 총리로서 처음으로 과거사를 '침략'으로 명시하고, 진정성 있는 사과와 역사 인식을 천명한 용기 있는 지도자였다"고 말했다.

박 수석대변인은 일본의 식민 지배와 주변국 침략에 대한 반성 등을 담은 '무라야마 담화'에 대해 "한일 양국이 불행했던 과거를 넘어 상호 이해와 화해, 미래지향적 협력 관계로 나아갈 수 있는 정신적 토대가 됐다"며 "단순한 정치적 선언을 넘어 동북아시아의 평화와 화해의 길을 제시한 역사적 이정표"라고 밝혔다.





박 수석대변인은 "오늘날 일본 일부 지도자들이 무라야마 전 총리의 진정한 반성과 사죄의 정신을 계승하지 못하고 과거사 문제에 퇴행적 태도를 보이는 모습은 안타깝다"며 "일본 정치권이 고인의 뜻을 되새겨 역사 앞에 겸허히 서고, 무라야마 정신을 바탕으로 진정한 한일 관계 개선의 노력에 나설 것을 촉구한다"고 말했다.





