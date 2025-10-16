롯데홈쇼핑, 연중 최대 쇼핑행사 '광클절' 개최…인기가수 8인 콘서트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26일까지 진행…5060 특화 마케팅 강화

고객 6000명 초청 콘서트 개최

매일 3만원 쇼핑 지원금·타임세일 등 혜택

롯데홈쇼핑은 오는 26일까지 연중 최대 쇼핑 행사 '광클절'을 열고, 인기 가수 8인이 총출동하는 역대급 규모의 '광클콘서트'를 진행한다고 16일 밝혔다.

롯데홈쇼핑 광클절 콘서트. 롯데홈쇼핑 제공

롯데홈쇼핑은 TV홈쇼핑 핵심 고객층인 5060세대 여성을 위한 특화 마케팅을 강화하고 있다. 광클절 8회째인 올해는 '더 크게 돌아온 혜택, THE CRAZY 광클절'을 콘셉트로, 초대가수를 지난해 5인에서 8인으로 확대해 콘서트 규모와 혜택을 강화했다.

롯데홈쇼핑은 5060 여성이 선호하는 가수 후보군을 조사해 장윤정, 이찬원, 박서진, 박지현, 진해성, 에녹, 손빈아, 마이진 등 인기 가수 8인을 선정했다. 광클콘서트는 다음 달 19일 일산 킨텍스에서 열린다. 행사기간 이벤트 페이지에 접속해 응모하거나 지인에게 공유하면 매일 응모권 1장이 지급되며, 상품 구매 금액에 따라 5만원 이상 2장, 10만원 이상 4장의 응모권이 추가로 지급된다.

추첨을 통해 총 6000명(총 3000명·1인 2매)을 콘서트에 초청하고, 응모권을 가장 많이 보유한 상위 200명에게는 리허설 관람과 전용 좌석 등 VIP 수준의 특별 혜택도 제공한다. 또 출연 가수 포토카드 공유, 응모 순위 확인 등 고객 참여형 이벤트도 신설했다. 구매 사은품도 고객 평가단과 사내 품평회를 통해 명품 뷰티, 럭셔리 키친용품 등 5060 여성 고객이 선호하는 최상위 품목으로 구성했다.

TV홈쇼핑에서는 카테고리별 최고 품질의 상품을 특별 구성으로 선보인다. 캐시미어 특화 신규 브랜드 '네메르'의 캐시미어 100% 니트를 비롯해 프리미엄 가구 '까사미아 캄포 소파', 이탈리아 직수입 '이메텍 전기요' 등 품질과 기능성을 모두 갖춘 월동준비 상품을 론칭한다. 모바일 애플리케이션(앱)에서는 원데이 타임특가 '광스타'를 열고 '구찌 스카프', '입생로랑 쿠션' 등 인기상품을 최대 60% 할인한다. 라이브커머스 '엘라이브'는 여성 전용 뮤지컬 '미스터쇼' 등 문화공연 상품을 단독으로 선보인다.





강재준 롯데홈쇼핑 이노벤처본부장은 "지난해 업계 최초로 기획한 트로트 콘서트가 5060 고객들의 폭발적인 호응을 얻으며 광클절을 업계를 대표하는 쇼핑 축제로 자리 잡게 했다"며 "올해는 고객 선호를 반영한 출연진 구성과 확대된 이벤트로 알뜰 쇼핑과 감동적인 공연이 어우러진 특별한 경험을 선사할 것"이라고 말했다.





