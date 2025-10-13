[클릭 e종목]"티엘비, 메모리·스토리지 업사이클 진입…목표가 ↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메리츠증권은 티엘비에 대해 메모리·스토리지 중심의 업사이클 진입 가시화로 중장기적 우상향 흐름이 예상된다고 13일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 7만원으로 상향했다.

양승수 메리츠증권 연구원은 "현재 메모리 업사이클은 데이터센터 중심의 예측 불가능한 계단식 수요 증가와 보수적인 메모리 업체들의 투자 기조가 맞물린 'P 사이클' 국면"이라며 "티엘비는 기판 업체 중 메모리 및 서버향 매출 비중이 가장 높고, 기술적 우위 기반의 선별적 수주를 통해 이미 높은 수익성을 확보했다는 점에서 차별적"이라고 평가했다.

BVH(Buried Via Hole) 공법에 따른 수혜도 기대되고 있다. BVH 공법은 고다층 구조와 고밀도 회로를 동시에 구현하기 위해 기판 두 장을 접합하는 방식이다. 티엘비는 현재 주력으로 생산하는 DDR5 6400·7200 제품과 eSSD용 메모리 모듈에 적용하고 있다.

그는 "Agentic RAG 시대에는 대규모 모델의 실시간 질의응답과 연속 추론을 처리하기 위해 일반 서버에서도 메모리 대역폭과 저장장치 성능의 중요성이 동시에 부각되고 있다"며 "연산 병목을 완화하기 위한 고성능 DDR5 채택 확대와 데이터 캐싱·저장용 HDD 쇼티지로 인해 고속 대체재인 eSSD 수요 급증이 예상된다"고 설명했다.





이어 "티엘비 입장에서 이러한 흐름은 BVH 공법 적용 기판의 수요 확대로 제품 믹스가 지속적으로 개선되는 동시에, 생산능력 손실(Capa-loss)로 인해 구조적으로 타이트한 공급 환경이 지속됨을 의미한다"며 "주가는 단기적인 과열 구간 진입에 따른 조정 가능성이 있으나, 메모리·스토리지 중심의 업사이클 진입이 가시화되고 있다는 점에서 중장기적으로 우상향 흐름이 예상된다"고 내다봤다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

