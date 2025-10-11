故이건희 선대 회장 추월하나… 늘어난 이재용 주식에 '깜짝'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10개월 동안 9조 늘어… 故 이건희 추월하나

반도체 회복·AI 열풍으로 삼성전자 주가 급등

이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 사상 처음으로 20조원을 넘어섰다. 반도체 업황 회복과 인공지능(AI) 열풍으로 인한 삼성전자 주가 급등이 결정적 요인으로 꼽힌다.

연합뉴스는 10일 기업분석 전문기관 한국CXO연구소의 발표를 인용, 이날 기준 이 회장이 보유한 상장사 주식 평가액이 총 20조7178억원으로 집계됐다고 보도했다. 이는 올해 초 11조9099억원에서 10개월 만에 약 9조원 가까이 불어난 수치다.

이 회장의 주식 자산이 20조원을 돌파한 것은 고(故) 이건희 선대 회장으로부터 지분을 상속받은 이후 처음이다. 상속이 확정된 2021년 4월 말 당시 그의 보유 지분 가치는 15조6167억원 수준이었다.

이 회장이 보유한 종목은 ▲삼성전자 ▲삼성물산 ▲삼성생명 ▲삼성SDS ▲삼성E&A ▲삼성화재 ▲삼성전자 우선주 등 7개다. 이 중 삼성전자가 전체 자산의 절반가량을 차지한다. 삼성전자 지분 가치는 지난 6월 5조6305억원에서 이달 9조1959억원으로 63% 급등했다. 같은 기간 주가는 5만7800원에서 9만4400원으로 뛰었다.

삼성물산과 삼성생명도 각각 5조3462억원에서 6조8607억원, 2조2716억원에서 3조3407억원으로 상승하며 재산 증가세를 뒷받침했다. 삼성SDS 역시 1조원을 넘어섰다.

시장에서는 이번 평가액이 이 선대 회장이 생전 기록한 개인 최고 주식가치 22조1542억원(2020년 12월 기준)에 근접했다고 평가한다. 삼성전자 주가가 11만~12만원 선에 도달할 경우 이 회장이 선대의 기록을 넘어설 가능성도 제기된다.

전문가들은 이번 주가 상승을 'AI 낙관론'에서 비롯된 효과로 보고 있다. 샘 올트먼 오픈AI CEO의 방한, 젠슨 황 엔비디아 CEO의 긍정적 전망 등이 국내 증시에 반영됐다는 분석이다.





오일선 한국CXO연구소장은 "이재용 회장의 자산 증가는 단순한 주가 반등을 넘어 AI와 반도체 산업 중심으로 재편되는 글로벌 시장의 흐름을 반영한다"고 말했다.





