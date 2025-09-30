광주 서구아너스, 추석 맞아 '이웃 온(ON) 데이' 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1인 가구 2,106세대에 명절 꾸러미 전달

광주시 서구아너스가 추석을 앞두고 30일 1인 가구를 위한 '이웃 온(ON) 데이'를 열고 후원금 6,300여만원을 전달했다.

30일 구에 따르면 이번 행사는 명절 기간에 돌봄이 필요한 1인 가구에 지역사회가 함께 온정을 전하고 공동체 중심의 복지를 실현하기 위해 마련됐다.

김이강 광주 서구청장이 30일 서구청 1층 로비에서 열린 서구아너스 후원 '이온 온(on) 데이 돌봄키트 제작'에서 후원금 전달식을 가진 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

이날 행사에는 김이강 서구청장을 비롯해 이웃돌봄단 164명 등이 참석해 식혜·약과 등 9종으로 구성된 3만원 상당의 명절 꾸러미를 직접 제작했다. 이어 관내 1인 가구 2,106세대를 방문해 꾸러미를 전달하고 안부를 살피며 따뜻한 마음을 전했다.

꾸러미를 받은 한 어르신은 "명절에 누군가 선물을 챙겨주니 마음이 따뜻해졌다"며 "이런 정성이 이어진다면 혼자 지내는 사람들도 더 안심하고 살 수 있을 것 같다"고 전했다.

김이강 구청장은 "이번 나눔은 단순한 물품 지원을 넘어, 이웃 간 따뜻한 마음을 나누는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 단 한 분도 소외되지 않는 따뜻한 공동체를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 구는 지난해 11월 광주사회복지공동모금회와 함께 고액 기부자 모임 '서구아너스'를 출범시켰으며, 현재까지 96명의 회원이 총 33억여원을 기부했다.





서구아너스는 다문화가정 외갓집 방문 프로젝트를 시작으로 자립 준비 청년·가족 돌봄 청년 장학금 지원, 폐지수집 어르신 '쉼 지원비' 지원 등 '복지틈새 제로(0), 12달이 행복한 서구' 실현을 위한 012파트너스 사업을 꾸준히 이어가고 있다.





