김동연 "안양천 국가정원 승격 적극 지원"

김동연 경기도지사가 안양천의 국가정원 승격을 적극 지원하겠다고 약속했다.
김동연 지사는 16일 안양시 동안구 비산동에 위치한 안양천쌍개울문화광장에서 안양천 지방정원 조성 대상지 현장을 돌아본 뒤 "젊었을 때 10년 넘게 안양에 살았다"며 "안양천 구간은 가족과 함께 많이 걸었던 저에게는 고향 같은 곳"이라고 회고했다.
이어 "이곳이 지방정원으로 성공적으로 조성되고 더 나아가 국가정원으로 승격할 수 있도록 함께 힘을 합쳐서 잘 해내겠다"고 덧붙였다.
안양천은 광명시, 안양시, 군포시, 의왕시 등 4개 시를 관통해 한강에 유입되는 천으로 2023년 4월 산림청으로부터 지방정원 조성예정지로 승인받았다. 지방정원은 '수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률'에 따라 지방자치단체가 조성하는 정원이다. 현재 경기도 지방정원은 양평 '세미원' 뿐이다.
안양천 지방정원은 면적 35만1741㎡, 연장 25.9㎞로 광명시, 안양시, 군포시, 의왕시가 공동으로 조성한다.
4개 도시의 안양천 주요 개발 계획은 ▲광명시(7.3㎞) 패밀리정원·테라피 정원 ▲안양시(11.9㎞) 교감정원·향기정원 ▲군포시(3.6㎞) 마실정원 ▲의왕시(3.1㎞) 바람정원 등이다.
각 지역은 이곳을 하천 기능을 넘어 1년 내내 활력이 넘치며 아릅답게 변화하는 '퍼블릭 가든(Public garden)'으로 조성할 계획이다. 안양천 지방정원은 지난해 3월 기본 및 실시설계용역에 들어가 현재 재해영향평가 협의 중이다.
경기도는 조성계획 승인 신청이 접수되는 대로 신속히 승인 절차를 마무리할 계획이다.
내년 지자체별 정원조성공사를 추진해 지방정원으로 등록하고, 3년간 운영한 뒤 2030년경 국가정원 승격신청을 할 계획이다.
국가정원으로 지정되면 정원관리를 위한 예산으로 국비가 지원된다.
김동연 지사는 안양천에 이어 안양예술고등학교를 찾아 문예창작과에 재학 중인 청소년 베스트셀러 작가 백은별 양 등 학생들과 소통할 계획이다.
2009년생인 백은별 작가는 14세에 첫 장편소설 '시한부'를 발표하며 주목을 받았고, 청소년 시집 '성장통' 등 다수의 작품을 출간했다. 지난 7월에는 최연소 1억원 이상 기부자 아너소사이어티 회원으로 이름을 올리며 기부 활동도 이어가고 있다. 김 지사는 백 작가에게 표창을 수여하고 재학생들과 진로와 창작 환경 등에 대해 소통할 예정이다.
김 지사는 또 이날 오후 생활협동조합 한살림 비산매장을 방문해 매장을 돌아본 뒤 지역생협 지역화폐 사용 등과 관련해 현장의 목소리를 들을 예정이다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
