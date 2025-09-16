김동연 "안양천 국가정원 승격 적극 지원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 안양천의 국가정원 승격을 적극 지원하겠다고 약속했다.

김동연 지사는 16일 안양시 동안구 비산동에 위치한 안양천쌍개울문화광장에서 안양천 지방정원 조성 대상지 현장을 돌아본 뒤 "젊었을 때 10년 넘게 안양에 살았다"며 "안양천 구간은 가족과 함께 많이 걸었던 저에게는 고향 같은 곳"이라고 회고했다.

이어 "이곳이 지방정원으로 성공적으로 조성되고 더 나아가 국가정원으로 승격할 수 있도록 함께 힘을 합쳐서 잘 해내겠다"고 덧붙였다.

안양천은 광명시, 안양시, 군포시, 의왕시 등 4개 시를 관통해 한강에 유입되는 천으로 2023년 4월 산림청으로부터 지방정원 조성예정지로 승인받았다. 지방정원은 '수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률'에 따라 지방자치단체가 조성하는 정원이다. 현재 경기도 지방정원은 양평 '세미원' 뿐이다.

안양천 지방정원은 면적 35만1741㎡, 연장 25.9㎞로 광명시, 안양시, 군포시, 의왕시가 공동으로 조성한다.

4개 도시의 안양천 주요 개발 계획은 ▲광명시(7.3㎞) 패밀리정원·테라피 정원 ▲안양시(11.9㎞) 교감정원·향기정원 ▲군포시(3.6㎞) 마실정원 ▲의왕시(3.1㎞) 바람정원 등이다.

각 지역은 이곳을 하천 기능을 넘어 1년 내내 활력이 넘치며 아릅답게 변화하는 '퍼블릭 가든(Public garden)'으로 조성할 계획이다. 안양천 지방정원은 지난해 3월 기본 및 실시설계용역에 들어가 현재 재해영향평가 협의 중이다.

경기도는 조성계획 승인 신청이 접수되는 대로 신속히 승인 절차를 마무리할 계획이다.

내년 지자체별 정원조성공사를 추진해 지방정원으로 등록하고, 3년간 운영한 뒤 2030년경 국가정원 승격신청을 할 계획이다.

국가정원으로 지정되면 정원관리를 위한 예산으로 국비가 지원된다.

김동연 지사는 안양천에 이어 안양예술고등학교를 찾아 문예창작과에 재학 중인 청소년 베스트셀러 작가 백은별 양 등 학생들과 소통할 계획이다.

2009년생인 백은별 작가는 14세에 첫 장편소설 '시한부'를 발표하며 주목을 받았고, 청소년 시집 '성장통' 등 다수의 작품을 출간했다. 지난 7월에는 최연소 1억원 이상 기부자 아너소사이어티 회원으로 이름을 올리며 기부 활동도 이어가고 있다. 김 지사는 백 작가에게 표창을 수여하고 재학생들과 진로와 창작 환경 등에 대해 소통할 예정이다.





김 지사는 또 이날 오후 생활협동조합 한살림 비산매장을 방문해 매장을 돌아본 뒤 지역생협 지역화폐 사용 등과 관련해 현장의 목소리를 들을 예정이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

