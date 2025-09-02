[클릭 e종목]"KH바텍, 폴더블폰 성공 열쇠는 힌지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대신증권은 2일 KH바텍에 대해 삼성전자의 갤럭시Z폴드7 판매 호조로 올해 3분기 이익이 증가할 것으로 내다봤다.

KH바텍이 올해 3분기에 매출액 1605억원, 영업이익 130억원을 달성할 것으로 추정했다. 전년 동기 대비 각각 73.9%, 87.9% 늘어난 규모다.

박강호 대신증권 연구원은 "종전 추정치 대비 매출은 43.3%, 영업이익은 50.9% 웃돌며 깜짝 실적을 달성할 것으로 기대한다"고 설명했다.

이어 "애플의 폴더블폰 시장 참여 기대 및 삼성전자의 갤럭시Z폴드7 판매 호조로 수혜를 볼 것"이라고 덧붙였다.





그는 "올해 스마트폰은 폴드 타입의 폴더블폰에 교체 수요가 늘고 있다"며 "애플이 내년 4분기에 폴드 타입의 폴더블폰을 출시할 것으로 예상한다며 폴더블폰 시장 확대에 주목해야 한다"고 분석했다. 아울러 "폴더블폰의 슬림화 및 성공 열쇠는 힌지"라며 "평균판매가격(ASP) 상승을 예상한다"고 강조했다.

