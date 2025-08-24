북한, 김정은 참관 속 신형 지대공미사일 시험 사격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한이 성능을 개량한 신형 지대공(반항공) 미사일 시험 사격을 실시했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 23일 인민군 대연합부대 포병구분대들의 사격훈련경기를 참관했다고 조선중앙TV가 24일 보도했다. 연합뉴스

조선중앙통신은 24일 보도를 통해 "미사일총국이 개량된 두 종류 신형반항공미싸일의 전투적 성능 검열을 위해 각이한 목표들에 대한 사격을 23일 진행했다"며 "사격을 통해 신형반항공미싸일 무기 체계가 무인 공격기와 순항 미싸일을 비롯한 각이한 공중 목표들에 대한 전투적 속응성이 우월하며 가동 및 반응방식이 독창적이고 특별한 기술에 기초하고 있다고 평가됐다"고 밝혔다.

아울러 "개량된 두 종류의 탄들의 기술적 특성은 각이한 공중목표 소멸에 대단히 적합한 것으로 인정됐다"고도 덧붙였다.

이번 시험 사격은 김정은 국무위원장의 참관 속에 진행됐다. 김 위원장은 당 대회를 앞두고 국방과학연구부문이 관철해야 할 주요 과업을 지도했다. 조춘룡 당 비서와 김정식 당 중앙위 1부부장, 김광혁 공군사령관 공군대장, 김용환 국방과학원 원장 등도 함께했다.

이번 북한의 미사일 시험 사격은 이달 진행하고 있는 한미연합 '을지 자유의 방패'(UFS) 연습의 맞대응 성격인 것으로 보인다. 우리 군은 전날 이뤄진 북한의 신형 지대공 미사일 시험 사격에 대해 별다른 언급을 하지 않았다.





북한은 지난해 4월에도 한미 공중훈련 기간에 신형 지대공 미사일 시험 사격을 진행했다. 올해 3월에도 최근 양산에 착수한 최신형 지대공 미사일 시험 발사에 성공했다고 밝혔다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

