'신병' 빙자 굿 비용 뜯으려 전남편 살해…·전처·무속인 징역 30년 확정

신내림 굿 비용을 뜯어내려고 전 남편을 폭행해 숨지게 한 40대 여성과 범행 지시를 내린 무속인에게 각각 징역 30년이 확정됐다.

서울 서초구 대법원.

19일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 강도살인 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 30년을 선고한 원심판결을 확정했다. A씨를 가스라이팅(심리적 지배)하고 범행을 부추긴 40대 무속인 B씨는 징역 30년, 무속인 지시로 신이 들린 연기를 하며 아버지를 함께 폭행한 딸 C씨는 징역 10년을 확정받았다.

이들은 지난해 5월 9일 경기 양주시의 한 주택에서 전 남편인 D씨를 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 폭행에 가담한 또 다른 자녀 1명은 미성년자로 촉법소년에 해당해 기소되지 않았다.

A씨와 D씨는 2017년 10월 점집을 운영하던 무속인을 만나 그를 맹신하게 됐다. A씨는 이혼 후 자녀들과 함께 B씨 집에서 살았는데, 이들은 범행 전부터 D씨에게 '자녀들이 몸이 안 좋은 이유가 신기 때문이라 굿을 해야 한다'며 굿 비용 명목으로 돈을 요구한 것으로 조사됐다.

D씨가 돈을 내놓지 않자 이들은 폭력을 행사했다. 피고인들은 6일간 피해자를 500차례 이상 폭행한 것으로 조사됐다. 결국 D씨는 신체 여러 부위에 발생한 다발성 손상으로 사망했다.

1심은 A·B씨에게 무기징역, 딸 C씨에게 징역 10년을 각각 선고했다. 다만 2심은 피해자 사망 후 곧바로 112 신고를 한 점, 폭력범죄로 처벌받은 전력이 없는 점 등을 들어 교화·갱생의 여지가 전혀 없다고 보기 어렵다고 판단해 A씨와 B씨를 징역 30년으로 감형했다.





대법원도 2심 판단에 잘못이 없다고 보고 피고인들의 상고를 기각했다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

