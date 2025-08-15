김경일 시장 "역사를 기억하고 미래를 준비하는 도시 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 제80주년 광복절 경축식 개최

독립유공자 유족 등 600여명 참석

시민과 함께 광복의 의미 되새겨

"온 국민이 되찾은 빛, 다시 정의로운 대한민국으로"

경기 파주시는 15일 오전 10시 파주시민회관 대공연장에서 독립유공자 유족과 광복회원을 비롯해 김경일 파주시장과 윤후덕 국회의원, 박대성 파주시의회 의장, 도·시의원, 군 장병, 시민 등 600여 명이 참석한 가운데 제80주년 광복절 경축식을 개최했다.

김경일 파주시장이 15일 오전 파주시민회관에서 열린 제80회 광복절 기념식에서 경축사를 하고 있다. 파주시 제공

'온 국민이 되찾은 빛, 다시 정의로운 대한민국으로'란 문구가 새겨진 대형 현수막을 배경으로 열린 이날 경축식은 율곡고등학교 학생들로 구성된 취타대의 힘찬 식전공연으로 시작해 국민의례, 천창암 광복회 파주지회장의 광복회장 기념사 대독, 김경일 파주시장의 경축사, 광복절 기념 유공자 표창, 파주시립예술단 특별공연, 광복절 노래 제창, 만세 삼창 순으로 이어졌다.

특히 독립유공자 유족 20여 명이 한 명씩 소개되며 참석자들의 뜨거운 박수를 받았고, 2층 객석에는 가로 13m, 세로 10m 크기의 대형 태극기가 걸려 광복 80주년의 감동을 더했다. 또한 행사장에는 '기억의 파도 위에 피어난 무궁화'를 주제로 한 특별 전시도 마련돼 시민들이 광복의 의미를 되새길 수 있도록 했다.





김경일 파주시장과 참석자들이 만세삼창을 하고 있다, 파주시 제공

김경일 파주시장은 경축사에서 "온 국민이 되찾은 빛으로 다시 정의로운 대한민국을 만들어가는 것이 8·15 광복이 주는 가장 큰 가르침"이라며 "진정한 광복은 주권 회복뿐만 아니라 시민 한 사람 한 사람의 존엄과 권리가 보장되는 것임을 잊지 않고, 오직 시민만 바라보며 파주시를 역사를 기억하고 현재를 성찰하며 미래를 준비하는 도시로 만들어 나가겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

