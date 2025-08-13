트럼프, 골드만삭스에 발끈…"이코노미스트 교체하라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령이 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)를 공개 비판하며 이코노미스트 교체를 요구했다. 정책에 부정적인 통계·전망을 한 기관과 자기 뜻을 거스르는 기업에 막무가내로 개입하며 월가에서는 우려의 목소리가 나오고 있다.

12일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 솔로몬 CEO를 향해 "데이비드 솔로몬과 골드만 삭스는 정당한 평가를 하고 있지 않다"며 "그들은 오래전에 관세와 관세가 시장에 미치는 영향에 대해 잘못된 예측을 했으며, 그 예측은 다른 많은 사안과 마찬가지로 틀렸다"고 말했다.

이어 "나는 데이비드가 새로운 이코노미스트를 영입하거나, 아니면 그냥 DJ 활동에 집중하고 대형 금융기관 경영에는 신경 쓰지 않는 편이 좋다고 생각한다"며 솔로몬 CEO가 DJ로 활동한 사실을 언급하며 조롱했다.

월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 구체적으로 이코노미스트의 이름을 언급하지 않았으나, 얀 하치우스 수석 이코노미스트를 겨냥한 발언인 것으로 풀이했다. 하치우스 이코노미스트는 2008년 글로벌 금융위기를 예측한 것으로 유명하다. 하치우스 팀은 관세 정책이 노동 시장을 침식하고, 인플레이션을 증가시키며, 미국의 경제 성장을 둔화시킬 것이란 예측을 내놓았다. 이는 다른 경제학자들의 분석과도 비슷하다.

하치우스 팀은 지난 10일 발표한 보고서에서 미국 소비자들이 6월까지 관세 비용의 22%를 부담했지만, 최근 관세가 이전과 같은 양상을 따른다면 결국 67%를 부담하게 될 것이라는 분석이 실렸다.

트럼프 대통령은 트루스소셜에서 "관세는 수조달러가 걷히고 있으며, 이는 우리나라, 주식시장, 국가 부, 그리고 그 밖의 거의 모든 것에 엄청난 영향을 미쳤다"며 "관세가 인플레이션이나 그 밖의 다른 문제를 유발하지 않았다는 사실은 지금처럼 늦은 시점에서도 입증됐다"고 주장했다. 또 "대체로 소비자들이 이 관세를 부담하지 않는다는 점도 확인됐다"며 "대부분의 경우 비용은 기업과 정부, 그중에서도 상당수가 외국에 의해 부담되고 있다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 최근 2주 새 자신과 다른 견해를 가진 경제전문가를 공개 비판한 것은 이번이 두 번째다. 트럼프 대통령은 앞서 부진한 고용 통계를 이유로 노동통계국(BLS)의 에리카 맥엔타퍼 국장을 해고하고 후임으로 보수 성향 싱크탱크 헤리티지 재단의 수석 이코노미스트 E. J. 앤토니 박사를 지명했다.

트럼프 대통령은 이 외에도 중국 관련 의혹을 제기하며 립부 탄 인텔 CEO의 해임을 촉구했었고, 코카콜라에 미국산 사탕수수 설탕 사용을 요구했으며, 자동차 제조사와 월마트 등엔 관세 부담을 감수하라고 했다.





WSJ는 월가 애널리스트들이 자신들의 경제 분석이 트럼프 대통령의 마음에 들지 않을 경우 표적이 될 수 있다고 우려하고 있다고 전했다.





