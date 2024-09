올 가을 펼쳐지는 지식 향연… 대구사이버대, ‘가을 페스티벌’ 개최

다양한 주제 발표



학문적 성과 공유

대구사이버대학교는 ‘Passion for Learning, Together at the Academic Festival(배움의 열정, 함께하는 학술의 장)’ 슬로건을 내걸고 오는 21일 서울 스페이스 쉐어 중부센터에서 2024 가을 페스티벌을 개최할 예정이다.

대구사이버대학교 2024 가을 페스티벌 포스터.

AD

이번 페스티벌은 기존의 단합 위주의 학과 장기자랑 등의 행사 틀에서 벗어나 학술발표와 특강을 통해 재학생 개개인의 역량을 강화하고 학습 능력 향상과 전공 간의 지식교류 활성화를 위해 마련했다.

페스티벌은 오후 1시 30분부터 개회식을 시작으로 ▲학술제 ▲초청특강 ▲학과 부스 운영 ▲폐회 순으로 진행될 예정이다.

개최 전부터 학생들의 큰 관심으로 화제가 된 초청특강에는 ‘tvN 어쩌다 어른’ 프로그램의 스타 강사로 알려진 김경일 교수(아주대학교)가 ‘동기를 알면 행복이 보인다’라는 주제로 강연을 맡는다.

이번 학술제를 위해 지난달 31일까지 우수 논문, 우수 리포트 사례, 우수 실습 사례를 공모해 총 10여편의 작품을 접수한 가운데 사례별 시상식과 함께 수상작들은 페스티벌 행사에서 직접 발표할 예정이다.

또 행사에 부득이 참석이 어려운 재학생, 학술제 관심자들을 위해 유튜브 ‘대구사이버대학교 TV’ 채널을 통해 실시간 중계도 지원할 예정이다.

김희숙 제23대 총학생회장은 “사이버대 특성상 혼자 공부하는 환경이지만 이번 학술제를 통해 학업 역량을 발휘하고 학생들 간의 지식으로 소통할 수 있는 시간이 되길 기대한다”며 “지식으로 하나 되는 이번 행사에 많은 참여를 바란다”고 말했다.

대구사이버대학교 휴먼케어대학원은 같은 날 8층 에메랄드홀에서 ‘제2회 휴먼케어대학원 국제학술대회’를 개최해 두 학술제 행사로 대학은 지식의 꽃을 피울 예정이다.





영남취재본부 여종구 기자 bestsunsu@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>