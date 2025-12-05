본문 바로가기
[이 주의 소설책] '호랑이성의 마법사' 外

서믿음기자

입력2025.12.05 11:41

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

호랑이성의 마법사
르네상스 시대 가상의 왕국 에스콰베타에서 공주 툴리아, 견습 필경사 피토, 궁정 마법사 아나톨이 얽힌 운명과 사랑을 그린 판타지다. 사랑 때문에 처형 위기에 놓인 피토를 구하기 위해 아나톨은 기억의 물약을 만들고, 세 사람은 결혼식과 정치적 음모를 피해 성 밖 '낮은 땅'으로 탈출한다. 여정 속에서 과학과 마법, 사랑과 자유의 의미가 재치 있게 펼쳐지며, 역사에 기록되지 않은 작은 존재들의 목소리와 용기가 감동적으로 드러난다. (루이스 새커 지음 | 창비)


SF 보다 Vol. 5 대피소
'대피소'를 공통 테마로 다섯 편의 신작 SF 단편을 담은 시리즈다. 기후 재난, 생태 붕괴, 우주 전쟁, 시간 루프, 인류 멸망 이후 등 서로 다른 세계에서 '대피소'는 생존의 공간이자 새로운 가능성과 윤리, 관계를 탐색하는 장소로 그려진다. 김달리·조시현·김성중·이경희·김성일의 작품은 인간성, 정체성, 돌봄, 욕망, 폭력과 평화 같은 근본적 질문을 SF적 상상력으로 확장하며, 이야기 자체가 인간이 숨고 살아남는 '최후의 대피소'임을 일깨운다. (김달리 외 4명 지음 | 문학과지성사)


마중
일제강점기 말 강제징용·위안부 피해자들의 비극 속에서도 사랑과 우정을 지키려 했던 청년들의 이야기를 그린 작품이다. 주인공 지유는 할아버지의 수기를 계기로 해림·종태·이옥의 숨겨진 삶을 소설로 재구성하게 된다. 해림은 사랑하던 종태를 뒤로한 채 강제로 위안소로 끌려가고, 종태는 죄책감 속에서 독립운동에 가담하며 그녀를 찾으려 한다. 전쟁과 폭력의 시대에도 서로를 향한 마음을 잃지 않으려 했던 청년들의 여정은 사랑이 어떻게 가장 잔혹한 시대에 맞서는 힘이 되는지를 보여준다. 역사적 실체를 소설적 형상으로 되살리며, 위안부·강제징용 문제를 현재로 소환하는 문학적 의미를 지닌다. (김미수 지음 | 은행나무)


말라가의 밤
가족의 연이은 자살로 삶의 의미를 잃은 형우가 죽음 직전 '말라가'라는 초현실적 해변에서 아홉 살·열아홉 살·스물아홉 살의 자신을 만나 과거의 상처와 후회를 마주하며 치유에 이르는 이야기다. 그는 잃어버린 가족의 순간들을 다시 경험하며 죄책감·슬픔의 근원을 이해하고 새로운 삶의 의지를 되찾는다. 현실로 돌아온 뒤에는 자살 사별자들과 프리다이빙을 하며 고립에서 벗어나 타자와의 연대를 배우고 회복의 호흡을 익힌다. 소설은 한국 사회의 높은 자살률, 남겨진 이들의 비통, 전염되는 우울을 섬세하게 그리며, 슬픔을 직면하고 서로에게 손을 내밀 때 비로소 다시 살아갈 숨을 찾을 수 있음을 전한다. (조수경 지음 | 한겨레출판사)


멀리서 온 약속
1978년 완도 노화도에 2차 병원을 세운 김우중 전 대우그룹 회장과 의료진, 그리고 섬 주민들의 40여 년 기록을 다룬다. 의료 사각지대 해소를 위해 시작된 도서오지 의료사업의 배경과 병원 건립 과정의 고난, 의료진의 헌신이 섬사람들의 삶을 어떻게 바꾸었는지를 생생하게 담았다. 장학사업을 통해 섬의 미래를 열고자 했던 노력, 병원 폐쇄 후에도 주민들이 공간을 자발적으로 복지센터로 재해석해 공동체를 이어간 이야기 역시 중심을 이룬다. 2023년에는 건강돌봄센터 조성이 더해지며, 책은 "사람을 살리는 것은 시설이 아니라 마음과 공동체"라는 메시지를 전한다. (대우재단 지음 | 북스코프)




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

