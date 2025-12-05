[이 주의 소설책] '호랑이성의 마법사' 外

호랑이성의 마법사

르네상스 시대 가상의 왕국 에스콰베타에서 공주 툴리아, 견습 필경사 피토, 궁정 마법사 아나톨이 얽힌 운명과 사랑을 그린 판타지다. 사랑 때문에 처형 위기에 놓인 피토를 구하기 위해 아나톨은 기억의 물약을 만들고, 세 사람은 결혼식과 정치적 음모를 피해 성 밖 '낮은 땅'으로 탈출한다. 여정 속에서 과학과 마법, 사랑과 자유의 의미가 재치 있게 펼쳐지며, 역사에 기록되지 않은 작은 존재들의 목소리와 용기가 감동적으로 드러난다. (루이스 새커 지음 | 창비)

SF 보다 Vol. 5 대피소

'대피소'를 공통 테마로 다섯 편의 신작 SF 단편을 담은 시리즈다. 기후 재난, 생태 붕괴, 우주 전쟁, 시간 루프, 인류 멸망 이후 등 서로 다른 세계에서 '대피소'는 생존의 공간이자 새로운 가능성과 윤리, 관계를 탐색하는 장소로 그려진다. 김달리·조시현·김성중·이경희·김성일의 작품은 인간성, 정체성, 돌봄, 욕망, 폭력과 평화 같은 근본적 질문을 SF적 상상력으로 확장하며, 이야기 자체가 인간이 숨고 살아남는 '최후의 대피소'임을 일깨운다. (김달리 외 4명 지음 | 문학과지성사)

마중

일제강점기 말 강제징용·위안부 피해자들의 비극 속에서도 사랑과 우정을 지키려 했던 청년들의 이야기를 그린 작품이다. 주인공 지유는 할아버지의 수기를 계기로 해림·종태·이옥의 숨겨진 삶을 소설로 재구성하게 된다. 해림은 사랑하던 종태를 뒤로한 채 강제로 위안소로 끌려가고, 종태는 죄책감 속에서 독립운동에 가담하며 그녀를 찾으려 한다. 전쟁과 폭력의 시대에도 서로를 향한 마음을 잃지 않으려 했던 청년들의 여정은 사랑이 어떻게 가장 잔혹한 시대에 맞서는 힘이 되는지를 보여준다. 역사적 실체를 소설적 형상으로 되살리며, 위안부·강제징용 문제를 현재로 소환하는 문학적 의미를 지닌다. (김미수 지음 | 은행나무)

말라가의 밤

가족의 연이은 자살로 삶의 의미를 잃은 형우가 죽음 직전 '말라가'라는 초현실적 해변에서 아홉 살·열아홉 살·스물아홉 살의 자신을 만나 과거의 상처와 후회를 마주하며 치유에 이르는 이야기다. 그는 잃어버린 가족의 순간들을 다시 경험하며 죄책감·슬픔의 근원을 이해하고 새로운 삶의 의지를 되찾는다. 현실로 돌아온 뒤에는 자살 사별자들과 프리다이빙을 하며 고립에서 벗어나 타자와의 연대를 배우고 회복의 호흡을 익힌다. 소설은 한국 사회의 높은 자살률, 남겨진 이들의 비통, 전염되는 우울을 섬세하게 그리며, 슬픔을 직면하고 서로에게 손을 내밀 때 비로소 다시 살아갈 숨을 찾을 수 있음을 전한다. (조수경 지음 | 한겨레출판사)





멀리서 온 약속

1978년 완도 노화도에 2차 병원을 세운 김우중 전 대우그룹 회장과 의료진, 그리고 섬 주민들의 40여 년 기록을 다룬다. 의료 사각지대 해소를 위해 시작된 도서오지 의료사업의 배경과 병원 건립 과정의 고난, 의료진의 헌신이 섬사람들의 삶을 어떻게 바꾸었는지를 생생하게 담았다. 장학사업을 통해 섬의 미래를 열고자 했던 노력, 병원 폐쇄 후에도 주민들이 공간을 자발적으로 복지센터로 재해석해 공동체를 이어간 이야기 역시 중심을 이룬다. 2023년에는 건강돌봄센터 조성이 더해지며, 책은 "사람을 살리는 것은 시설이 아니라 마음과 공동체"라는 메시지를 전한다. (대우재단 지음 | 북스코프)





