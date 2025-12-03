'키스는 괜히 해서!' 3주 만에 넷플릭스 비영어 쇼 정상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빠른 전개와 클리셰 장면이 인기 요인으로

AD

SBS 드라마 '키스는 괜히 해서!'가 지난주 넷플릭스 비영어 시리즈물 가운데 가장 많이 시청됐다.

3일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 지난달 24~30일 시청 수는 550만이다. 한국, 볼리비아, 브라질, 칠레, 콜롬비아 등 마흔일곱 나라에서 비영어 쇼 1위에 올랐다. 공개 첫 주 3위로 시작해 2주 차에 2위, 3주 차에 1위로 올라섰다.

드라마는 생계를 위해 워킹맘으로 위장 취업한 싱글 여성 고다림(안은진)과 우연한 첫 키스 뒤 그에게 빠진 상사 공지혁(장기용)의 로맨스를 그린다. 제목 그대로 첫 화부터 키스하는 등 빠른 전개와 클리셰 가득한 장면들이 인기 요인으로 작용하고 있다.

나영석 사단의 예능 '케냐 간 세끼'는 5위(190만 시청 수), 가정폭력을 다룬 시리즈 '당신이 죽였다'는 6위(180만 시청 수)를 차지했다.





AD

영어 쇼 부문에서는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '기묘한 이야기' 시즌 5가 5960만 시청 수로 1위에 올랐다. 이 작품은 2016년부터 공개된 시리즈의 마지막 편이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>