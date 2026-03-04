인천서 '노쇼 사기' 시도 잇따라…경찰, 집중 예방활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천경찰청은 이른바 '노쇼 사기' 범죄 증가에 따라 오는 5월 말까지 3개월간 집중 예방 홍보활동을 벌인다고 4일 밝혔다.

노쇼 사기란 소상공인들을 대상으로 관공서·공공기관을 사칭한 후 관급 계약 등을 빌미로 다른 업체 물품을 대리구매 하도록 요청하고, 유령업체의 불법계좌로 대금 송금을 유도하는 신종 수법이다.

경찰은 노쇼 사기가 특정 자영업자와 소상공인을 겨냥하는 만큼, 각 업체에서 주요 피해 유형을 인지하고 예방 수칙을 지킨다면 충분히 막을 수 있다고 보고 대대적인 홍보에 나섰다.

노쇼 사기 예방 포스터. 인천경찰청 제공

AD

인천경찰청 수사부장과 각 경찰서 서장은 이날 오전 지역내 주요 업체를 직접 방문해 노쇼 사기 범죄예방 안내문을 나눠주고 예방 수칙을 설명했다.

또 공공기관과 계약 이력이 있는 1900개 업체도 이달 중 모두 방문하고, 산업단지를 비롯한 기업·공장 밀집 지역에서는 미디어보드를 활용한 예방 홍보활동도 벌일 예정이다.

최근 인천에서는 지방자치단체, 기업, 정당 관계자 등을 사칭하는 노쇼 사기 범행 시도가 잇따랐다. 이들은 관급 공사, 납품 계약, 단체 예약 등을 빌미로 각종 물품의 대리 구매를 요청하면서 유령업체의 불법 계좌로 현금 송금을 유도했다.





AD

한창훈 인천경찰청장은 "노쇼 사기는 예방이 최선"이라며 "공공기관을 사칭해 물품 대리구매를 요청하는 의심 사례가 있으면 즉시 112로 신고해달라"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>