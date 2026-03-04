성주군, 언어장벽 해결 위해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인 계절근로자 현장통역지원



경북 성주군은 외국인 계절근로자·고용주 간 언어·문화 차이에 대해 이해를 돕고자 통역관(통역 지원)과 함께 근로 현장으로 직접 찾아갔다.

이번 통역 지원은 외국인 계절근로자 근로·고용 과정에서 발생하는 현장의 애로사항을 직접 청취하고, 근로자들이 하루빨리 한국 생활에 적응할 수 있도록 한국문화, 음식 등에 대해 설명하였으며, 상호 간 소통의 어려움으로 전달되지 못했던 오해와 갈등은 이번 자리를 통해 해소하고, 현장통역 지원의 만족도를 높였다.

현장통역 지원은 성주군에 입국할 전체 근로자를 대상으로 매 입국 시, 3주 이내 통역 지원을 추진하고 있으며, 이는, 단순 민원 처리 방식을 벗어나 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 행정 지원을 이루어 나갈 것이다.

외국인 계절근로자는 "한국 생활 적응하는 데 어려움이 있었는데 통역관과 함께 직접 현장으로 찾아와, 그동안 불편 사항들이 한 번에 해결되어, 심적으로 편해졌다."고 말했으며, 고용주는 "같이 일할 근로자와 소통 어려움이 큰 불편이었는데 이번 기회로 많은 도움이 됐다"고 했다.





성주군 관계자는 "돈을 벌기 위해 먼 나라에 온 근로자가 빠른 시일 내, 한국에 적응할 수 있도록 이런 자리를 지속해서 가질 것이며, 고용주분들께서도 근로자들을 위해 작은 배려와 이해를 부탁드린다"며 "매년 농업인력, 농업부담으로 어려움을 겪지만, 근로자 도입으로 한 층 해소하고 근로자 고용의 만족도를 높이도록 행정 지원에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





