"원주율 3.14의 날"…고등과학원, 초등학생 대상 '파이데이' 체험행사 개최

3월 14일 홍릉서 수학 타일링 체험·강연 진행…초등 4~6학년 45팀 선착순 모집

고등과학원(KIAS)이 '세계 수학의 날'을 맞아 초등학생을 대상으로 한 체험형 수학 행사를 연다.

고등과학원은 3월 14일 서울 동대문구 홍릉 연구원에서 '2026 고등과학원 파이데이(π-Day)' 행사를 개최한다고 밝혔다.

강연 포스터. 고등과학원 제공

3월 14일은 원주율의 근삿값인 '3.14'에서 착안해 '파이데이(π-Day)'로 불린다. 유네스코(UNESCO)는 2019년 수학의 중요성과 수학 교육 확산을 위해 이날을 '세계 수학의 날(International Day of Mathematics)'로 지정했다.

고등과학원은 세계 수학의 날 의미를 알리고 학생들이 수학을 즐겁게 경험하도록 하기 위해 초등학교 고학년을 대상으로 체험형 수학 프로그램을 마련했다. 행사 개회식은 파이의 숫자 배열을 상징해 3월 14일 오후 3시 9분에 진행된다.

'타일링' 주제 수학 체험…퍼즐·도형 활동 진행

이번 행사에서는 '타일링(tiling)'을 주제로 한 수학 강연과 체험 활동이 진행된다. 타일링은 도형을 이용해 빈 공간을 겹치거나 틈 없이 채우는 수학적 개념이다.

참가 학생들은 다양한 도형 퍼즐을 맞추며 규칙을 발견하고, 새로운 타일링 패턴을 만들어보는 활동을 통해 반복과 대칭 같은 수학 개념을 자연스럽게 이해하게 된다. 또한 '펜로즈 타일링(Penrose tiling)'과 같은 흥미로운 도형 활동을 통해 수학적 창의력과 공간 사고력을 키우는 프로그램도 마련됐다.

고등과학원 로고. 고등과학원 제공

행사는 초등학교 4~6학년 학생과 학부모 45쌍을 대상으로 진행되며, 참가 신청은 고등과학원 홈페이지에서 선착순으로 접수한다. 신청 마감은 3월 12일까지이며 참가비는 무료다.

노태원 고등과학원 원장은 "과학기술이 빠르게 발전하는 시대일수록 수학적 사고와 기초과학의 중요성이 커진다"며 "이번 행사가 아이들이 수학을 즐기고 상상력을 키우는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





고등과학원은 1996년 설립된 국내 최초의 순수 이론 기초과학 연구기관으로, 수학·물리 등 기초과학 분야 연구를 수행하며 한국 기초과학의 국제 경쟁력 강화에 기여하고 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

