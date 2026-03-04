낙동강 따라 찍고 걷고 즐긴다… '2026 낙동강 따라 모바일 스탬프 투어' 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 2년간 뜨거운 호응, 올해는 ‘힐링걷기·가을명산’ 테마로 차별화



3월부터 ‘힐링걷기 14개 코스’, 9월부터 ‘가을명산 7개소’ 테마 운영

낙동강과 인접한 7개 지자체(경남 양산시, 김해시, 밀양시, 부산 북구, 사상구, 강서구, 사하구)로 구성된 낙동강협의회는 3월 3일부터 낙동강변의 생태 가치를 알리고 연계 관광을 활성화하기 위한 '2026 낙동강 따라 모바일 스탬프투어'를 운영한다.

'낙동강 따라 모바일 스탬프투어'는 2024년 6개 지자체의 참여로 시작돼, 지난해 밀양시가 합류하며 7개 지자체 협력 사업으로 확대됐다.

특히 지난 2년간 매회 준비된 경품이 조기에 소진될 만큼 폭발적인 인기를 끌며 낙동강 권역을 대표하는 광역 관광 콘텐츠로 자리 잡았다.

올해는 이러한 성원에 힘입어 기존의 단순 관광지 방문 방식에서 벗어나, 방문객들이 낙동강의 자연을 더 가까이에서 느낄 수 있도록 '수변공원 힐링걷기(상반기)'와 '낙동강 조망 가을명산 등반(하반기)'이라는 차별화된 테마를 도입했다.

상반기에는 낙동강변을 따라 조성된 수변공원 산책로 14개 코스를 지정해 운영한다. 강바람을 맞으며 여유롭게 걷는 '힐링'에 초점을 맞췄으며, 완주 코스 수에 따라 ▲4개 5000원 ▲9개 1만원 ▲14개 2만원 상당의 모바일 상품권을 지급한다.

9월부터는 낙동강의 수려한 풍광을 한눈에 조망할 수 있는 주요 등산로 7개소를 잇는 투어가 시작된다. 산행을 즐기는 탐방객들을 위해 ▲3개소 5000원 ▲5개소 1만원 ▲7개소(전 코스) 인증 시 2만원 상당의 모바일 상품권을 제공한다. 모든 경품은 예산 소진 시까지 선착순으로 지급되며, 조기 종료될 수 있다.

참여 방법은 스마트폰의 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 '아이나비 스탬프' 앱을 설치한 뒤, 투어 목록에서 '낙동강따라 힐링걷기(또는 가을명산) 스탬프투어'를 선택하고 투어를 시작하면 된다. 위치정보시스템(GPS)을 기반으로 지정된 코스나 지점에 도달하면 스탬프가 자동으로 적립된다.





낙동강협의회 회장인 나동연 양산시장은 "지난 2년간의 운영 성과를 바탕으로, 올해는 단순한 방문을 넘어 낙동강의 생태환경을 가까이에서 즐기며, 건강까지 챙길 수 있도록 기획했다"며 "7개 지자체가 공동으로 준비한 이번 이벤트를 통해 많은 관광객이 낙동강의 매력을 만끽하길 바란다"고 전했다.

낙동강스탬프투어 포스터.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

