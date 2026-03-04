'지역 밀착형' 부패 근절…경찰, 토착비리 특별단속

국가수사본부, 10월까지 8개월간 특별단속

경찰이 지역 밀착형 부패를 근절하기 위해 토착 비리 단속에 나선다.

경찰청 국가수사본부는 오는 10월31일까지 8개월간 '토착 비리 특별단속'을 실시한다고 4일 밝혔다. 경찰은 그간 공직자 등 부정부패에 대해 지속적인 단속을 추진해왔으나, 국민 생활과 더욱 밀접한 지방 현장에서의 부패 구조화ㆍ관행화 문제를 근절하기 위해 이번 단속을 결정했다. 앞서 부패 비리는 지난해 하반기 4개월간 3840명을 단속하고 1253명(구속 31명)을 송치한 바 있다.

경찰은 이번 중점 단속 대상으로 공직자 등의 ▲허위 지분매각, 차명 운영 등 편법·부당 계약 ▲재정 비리 ▲권한 남용 ▲내부정보 이용 등 '4대 토착 비리'를 선정했다. 일례로 부당 계약은 본인 또는 가족(업체) 등을 이용해 편법으로 지방정부가 수의계약을 체결해 영리를 취득하는 사례가 있고, 재정 비리는 공직자가 공공재정을 가로채거나 용도 외 사용한 경우 등을 뜻한다.

국수본은경찰청 수사국장을 단장으로, 시·도경찰청 수사부장을 팀장으로 하는 1355명 규모의 전담수사체계를 편성하고 전국 경찰관서 첩보망을 동원해 지역별 맞춤형 단속을 전개할 방침이다.





박성주 경찰청 국가수사본부장은 "토착 비리는 지역사회의 공정성을 훼손하고 공직에 대한 주민 신뢰를 저해하는 중대한 범죄"라며 "지위 고하를 막론하고 법과 원칙에 따라 수사하겠다"고 했다.





