항만 연관산업 경쟁력 키울 방법?… 부산항만공사 간담회

업계 대표·고용노동청 참석, 행정지원·안전관리·인력수급 논의

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 3일 ㈔부산항만산업총연합회를 비롯해 선용품, 급유, 선박관리, 선박수리, 검수·검정 등 부산항 연관산업 주요 협회 대표자들과 경쟁력 강화를 위한 간담회를 개최했다.

이번 회의는 지난해 하반기에 이어 열린 자리로, 부산항 연관산업의 지속 가능한 발전 방안을 모색하고 업계 현안에 대한 의견을 청취하기 위해 마련됐다. 특히 부산지방고용노동청 관계자도 참석해 인력 수급과 고용 문제 등 산업 현장의 애로사항을 공유하고 해법을 논의했다.

간담회에서는 ▲연관산업 행정·제도 지원 확대 ▲근로자 안전관리 강화 ▲업무 연계 체계 고도화 ▲업계 공동 현안 해결을 위한 협력체계 구축 등 다양한 과제가 집중적으로 다뤄졌다.

부산항만공사와 연관업계는 향후에도 정례적인 소통을 이어가며 상호 발전과 산업 경쟁력 강화를 위한 협력체계를 더욱 공고히 해 나가기로 했다.





송상근 사장은 "이번 간담회를 통해 연관업계와의 협력 기반을 더욱 강화하고, 주요 현안을 합리적으로 개선·해소해 부산항 연관산업의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

부산항만공사가 항만연관산업 경쟁력 강화 간담회를 갖고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

