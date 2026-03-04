“새로운 도전의 출발”… 신라대 입학식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

허남식 총장 “세계로 뻗어갈 인재로 성장하길”

신라대학교(총장 허남식)가 2026학년도 입학식을 열고 새로운 도전에 나서는 신입생들을 맞이했다.

지난 3일 열린 이번 입학식은 대학의 새로운 가족이 된 신입생들의 힘찬 출발을 축하하고, 미래 비전을 공유하기 위한 자리로 마련됐다.

행사는 오전 10시 교내 항공관 4층 대강당에서 개식사를 시작으로 국민의례, 입학허가 선언, 신입생 선서, 총장 환영사, 보직자 소개, 총학생회 환영 인사, 폐식사 및 기념사진 촬영 순으로 진행됐다. 엄숙함 속에서도 따뜻한 분위기가 이어지며 대학 구성원으로서의 첫 발걸음을 공식화했다.

허남식 총장은 환영사에서 "신라대학교와 함께 새로운 발걸음을 내딛는 여러분이 다가올 미래를 이끌어 갈 주인공이 될 것이라 확신한다"며 "대한민국을 넘어 세계 곳곳에서 활약하는 선배들의 뒤를 이어 이곳에서 마음껏 배우고 성장하길 바란다"고 격려했다.

이어 "신라대는 여러분 한 명 한 명의 성공을 위한 든든한 버팀목이 되겠다"며 "자신을 믿는 굳건한 마음과 실패를 두려워하지 않는 도전정신, 창의적 사고를 바탕으로 다양한 프로그램에 적극 참여해 경험을 쌓고 미래를 스스로 빛내가길 바란다"고 강조했다.

입학식은 신입생 선서를 통해 대학 구성원으로서의 책임과 다짐을 공유하고, 총학생회의 환영 인사로 공동체 일원으로서의 출발을 알리며 마무리됐다. 행사 후에는 기념사진 촬영이 이어지며 대학 생활의 첫 순간을 기록했다.





AD

신라대학교는 교육 혁신과 학생 맞춤형 지원을 강화해 미래 사회를 선도할 인재 양성에 박차를 가할 계획이다.

신라대학교가 신입생 입학식을 개최하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>