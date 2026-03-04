중기부, 2026 벤처창업진흥 유공 포상…5일부터 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 184점 추진 예정

중소벤처기업부는 국내 벤처·창업 생태계 발전에 기여한 공로자를 격려하기 위해 '2026 벤처창업진흥 유공' 포상 대상자 신청을 시작한다고 4일 밝혔다.

벤처창업진흥 유공 포상은 1997년부터 매년 이어져 온 정부 차원의 포상으로, 벤처·창업기업과 투자자, 지원기관 종사자의 사기를 진작하고 도전과 혁신의 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

올해 포상은 3월 접수를 시작으로 서류·현장 심사 등을 거쳐 연말에 있을 벤처 주간 행사에서 시상한다. 벤처 주간행사는 벤처기업의 자긍심을 고양하고 벤처기업에 대한 인식을 높이고자 지난해 말 벤처기업법을 개정해 올해부터 정례화됐다.

올해 포상 규모는 훈·포장, 대통령·국무총리 표창 등 정부포상 41점과 중기부장관 표창 143점으로 총 184점을 추진할 예정이다. 신청 기간은 5일부터 25일까지로 케이(K)-스타트업 누리집을 통해 할 수 있다.





한성숙 중기부 장관은 "글로벌 경쟁이 심화하는 상황에서 벤처·창업기업은 대한민국 경제의 혁신과 성장을 이끄는 핵심 동력"이라며 "정부는 글로벌 벤처 4대 강국 도약이라는 분명한 목표 아래, 도전과 혁신으로 성과를 창출해 온 유공자를 적극 발굴·격려하고, 현장 중심의 정책 지원을 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

