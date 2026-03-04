중기중앙회, 노란우산 온라인 프로모션 "3월 가입자에 네이버페이 쿠폰 지급"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1~2월 가입자 전년 대비 16% 증가

중소기업중앙회는 봄을 맞아 3월 한 달간 '노란우산 온라인 가입 프로모션'을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 프로모션 기간인 31일까지 소기업·소상공인 대표가 노란우산 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 신규 가입하면 네이버페이 쿠폰(5만원)을 받을 수 있다.

노란우산 온라인 프로모션 포스터. 중기중앙회

노란우산은 소기업·소상공인이 폐업이나 노령 등 경영위기 때 생활안정과 사업재기를 지원하기 위해 지난 2007년부터 중기중앙회가 운영하는 공제제도다. 3월 현재 재적 가입자 186만명을 넘어섰다.

지난 1~2월 노란우산 신규 가입자수는 4만7836명으로 전년 동기(4만1251명) 대비 16.0% 늘었다. 특히 온라인 가입의 경우 올해 1~2월 기준 1만1964명으로 전년 동기(9529명) 대비 25.6%나 증가했다.

노란우산에 가입하면 소득공제 혜택(연 최대 600만원)은 물론 납입 원금에 연복리 이자가 적용돼 목돈을 마련할 수 있고, 공제금은 법적으로 압류가 금지돼 위기상황에서 최소한의 생활안정을 확보할 수 있다.

지자체별로 노란우산 신규 가입자 중 소규모 사업자를 대상으로 지원하는 '희망 장려금'을 통해 월 1~3만원씩(지자체별 금액 상이) 12개월간 부금에 추가 적립도 가능하다. 올해는 전국 17개 광역지자체와 110개 기초지자체에서 희망 장려금 제도를 운영 중이다.





이창호 중기중앙회 공제사업단장은 "시간·장소 제약 없이 편리하게 온라인으로 가입하는 고객의 비중이 꾸준히 늘어나는 추세"라며 "이번 프로모션을 통해 더 많은 소기업·소상공인이 노란우산이라는 든든한 안전망에 함께 하길 바란다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

