인권위, 2026 인권상황 실태조사 4건 추진

'AI와 노동인권'·'공기업 인권경영' 등

국가인권위원회가 우리 사회 인권 실태를 점검하고 정책 개선 방안을 마련하기 위한 실태조사를 추진한다.

서울 중구 국가인권위원회. 연합뉴스

인권위는 2026년 인권상황 실태조사 4건을 발주한다고 4일 밝혔다. 인권위는 국가인권위원회법 제19조에 따라 매년 조사를 실시하고 있다.

인권환경 변화와 사회적 쟁점을 반영해 ▲인공지능(AI)이 노동인권에 미치는 영향 ▲재생에너지 발전 공기업의 인권경영 ▲학교 밖 유소년 선수(축구 종목 중심) 인권상황 ▲지속가능발전목표(SDGs) 이행에 대한 인권 관점 평가 등 4개 과제를 연구용역으로 진행할 예정이다.

제안서 접수는 오는 19일 오전 10시부터 오는 25일 오전 10시까지 받는다. 세부 사항은 인권위 누리집과 나라장터에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있다.





인권위는 조사 결과를 향후 인권정책 수립과 제도 개선을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

