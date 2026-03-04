산림청, '범국민 나무심기' 캠페인…"국민 실천운동 확장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산림청이 올해를 '범국민 나무심기' 캠페인 원년으로 삼아 나무심기를 국민 실천운동으로 확장, 국가 온실가스 감축에 기여하는 밑그림을 그린다. 올해는 1만8000㏊에 3600만 그루의 나무를 심는 게 목표다. 이는 남산 면적의 60배에 달하는 규모로 연간 13만t의 이산화탄소를 흡수·저장하는 효과를 가져올 것으로 기대된다.

박은식 산림청장이 4일 정부대전청사에서 '2026년 범국민 나무심기 추진계획'을 발표하고 있다. 정일웅 기자

산림청은 4일 정부대전청사에서 산림자원 조성사업과 범국민 나무심기 캠페인을 연계한 '2026년 범국민 나무심기 추진계획'을 발표했다.

추진계획은 정부 주도의 기존 조림 정책을 국민 실천운동으로 전환·확장하는 데 중점을 둔다. 산림은 국내 기준 전체 탄소흡수원의 97%를 담당하는 핵심이다. 나무심기가 구체적이며 가장 실현 가능성 높은 탄소중립 정책이라는 점에서 국민적 참여를 확대해 산림의 탄소흡수 기능을 한층 강화하겠다는 게 산림청의 구상이다.

이를 위해 올해부터는 기존 '내 나무 갖기 캠페인'이 '범국민 나무심기 캠페인'으로 확대된다. 나무심기가 정부 주도 사업이 아닌 국민 모두가 참여하는 일상 속 실천운동으로 정착될 수 있게 한다는 목적에서다.

범국민 나무심기 캠페인은 ▲범국민 참여 나무심기 ▲기업·시민단체 연계 나무심기 ▲범정부 협업 나무심기 ▲나무 나눠주기 등으로 운영된다. 산림청은 올해 전국 220개소에서 국민 참여형 나무심기 행사를 열어 전국 133개소에서 46만본의 묘목을 무상 분양할 계획이다.

특히 유아부터 청·장년 등 국민 누구나 나무심기에 동참할 수 있도록 지역별 특색을 살린 나무심기를 추진해 범국민 참여 기반을 넓힌다. 기후에너지환경부와 협력해 나무심기 행사에 참여한 국민이 탄소실천포인트를 신청할 수 있도록 해 나무심기 실천이 보상으로 이어지는 선순환 구조도 마련한다.

봄철 나무심기는 2월 하순 남부지역에서 시작해 5월 초순 북부지역에서 마무리된다. 이 기간 산림청은 지역별 기후·토양수분 상태 등을 고려해 탄력적으로 나무심기를 추진해 식재 생존율을 높이고 생태적으로도 건강한 숲을 만들 계획이다.

산림청은 산림정책의 일환으로 올해 경제림육성단지 등 9891㏊에 산업용재 공급 기반을 확충하고 밀원수림과 지역특화 조림으로 산림의 경제적 가치를 높이는 데도 집중한다.

큰 나무 조림과 내화수림 조성 등 7893㏊에서 산림의 공익기능을 강화하고 산불피해지 복구 및 재해방지 조림 규모를 지난해보다 3배 확대해 기후재난에 강한 숲으로 전환하는 게 대표적이다. 이외에도 기후대응 도시숲 90개소, 도시바람길숲 15개소, 생활밀착형 숲 82개소 등 전국 260개소에 도시숲을 신규 조성해 국민 생활권에 녹색공간을 확충하는 동시에 도심 탄소저장 기능을 강화한다.





박은식 산림청장은 "기후위기 대응은 정부만의 과제가 아니라 국민 모두가 동참해 실천할 때 실현 가능한 과제"라며 "범국민 나무심기에 국민의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

