美 CIA, 이란 국민 정보원 모집…페르시아어로 SNS에 올려

이례적인 정보원 공개모집

신원노출없는 연락방법 첨부

25일(현지시간) 미 중앙정보국(CIA)이 사회관계망서비스(SNS) X에 페르시아어로 올린 이란 정보원 모집 게시물의 모습. 미 중앙정보국(CIA) X 계정 캡쳐

AD

미국 중앙정보국(CIA)이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이란 국민 중 정보원을 모집한다고 발표했다. 미국과 이란의 군사적 긴장감이 고조되는 상황에서 지역정보 활동과 함께 이란 정부를 심리적으로 압박하기 위한 조치로 보인다.

25일(현지시간) CNBC에 따르면 이날 CIA는 X와 인스타그램, 유튜브 등 SNS에 이란 국민들 중 정보원을 모집할 것이란 내용의 글을 페르시아어로 게재했다. CIA는 게시글을 통해 "여러분의 목소리를 듣고 도움을 드리고 싶다"며 "민감한 정보나 특별한 기술을 가진 사람들은 연락해달라"고 전했다.

CIA는 해당 게시글과 함께 신원노출 없이 연락할 수 있는 다양한 방법을 설명하는 영상도 첨부했다. 여기에는 익명의 인터넷 브라우저를 사용해 접속하거나 다크웹을 통해 CIA에 익명으로 연락할 수 있는 방법 등이 포함됐다. CIA는 "개인적 상황을 고려해 필요한 보안조치를 취해야한다"며 "자원봉사자들로부터 받은 정보는 철저히 기밀로 유지될 것"이라고 강조했다. 해당 게시물은 340만회 이상의 조회수를 기록했다.

CIA가 이란의 일반 시민들을 대상으로 공개적으로 정보원을 모집한다는 글을 올린 것은 이례적 조치로 여겨지고 있다. 26일 스위스 제네바에서 이란과의 3차 핵협상을 앞둔 상황에서 정보 수집 확대와 함께 이란 정부를 압박하기 위한 수단이란 분석이 나온다. CNBC는 "미국은 최근 몇주 동안 중동에 대규모 군사력을 집결시켰고, 이란이 핵무기를 포기하지 않으면 공격할 준비가 돼있다고 경고하고 있다"며 "정보접근, 이동과 소통자유가 막힌 이란 국민들을 움직이기 위한 것으로 보인다"고 전했다.

한편 미국과 이란간 핵협상은 우라늄 농축 등 핵심사안을 두고 양측간 합의점을 좀처럼 찾지 못하고 있다. 미국 정치전문매체 악시오스는 이날 미국 정부 당국자들의 말을 인용해 "트럼프 행정부가 향후 체결될 이란과의 핵합의에 '무기한 유지' 조항을 포함해야 한다는 입장"이라고 전했다.





AD

이는 이번 합의에서 정해질 우라늄 농축능력 제한, 핵무기 개발 포기 등을 이란이 무기한 지켜야한다는 의미다. 2015년 미국과 이란의 핵합의 당시에는 일몰제가 적용돼 핵합의 서명 후 8~25년에 걸쳐 단계적으로 우라늄 농축 능력 제한이 해제된다는 조항이 담긴 바 있다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>