"금고 없다" 김병기, 첫 경찰 출석...공천헌금 등 13개 의혹

뇌물수수 등 피의자 신분 소환

오늘부터 이틀간 소환조사 예정

경찰이 공천헌금 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 피의자 신분으로 소환했다.

김병기 무소속 의원이 26일 서울경찰청 마포청사 앞에서 취재진 질문에 답하고 있다. 오지은 기자

서울경찰청 공공범죄수사대는 26일 오전 9시부터 뇌물수수·직권남용 등 혐의 피의자 신분으로 김 의원을 불러 조사하고 있다. 서울청의 수사 착수 두 달 만에 이뤄진 첫 소환조사다.

김 의원은 이날 서울청 마포종합청사로 출석하며 "성실하게 조사받아 제기된 모든 의혹과 음해를 말끔하게 해소하고 반드시 명예를 회복하겠다"고 말했다. '차남 집에서 발견된 금고에는 어떤 게 들어 있었는지' 묻는 말에는 "금고 같은 건 없었다"고 주장했다. '차남의 대학 편입과 취업 특혜' '부인의 법인카드 유용 의혹' 등에 대한 질문에는 아무런 답변을 하지 않았다.

김 의원은 2020년 전 동작구의원 2명으로부터 현금 3000만원을 받았다가 수개월 뒤 돌려줬다는 내용의 탄원서가 공개되며 정치헌금 수수 논란에 휩싸였다. 아울러 차남의 숭실대 편입 과정에 관여하거나 빗썸 취업 등을 청탁했다는 의혹, 아내가 동작구의회 부의장이던 조모씨의 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹, 강선우 의원 공천헌금 수수 묵인 등 13개 의혹이 있다.

경찰은 김 의원을 상대로 13개 의혹의 전반을 추궁하는 한편, 27일에도 소환해 강도 높은 조사를 이어갈 방침이다.





경찰은 전날 김 의원의 차남을 업무방해 혐의 피의자로 소환했고, 25일에는 빗썸 본사 등을 압수수색해 채용 관련 자료를 확보한 바 있다. 지난달 19일에는 동작구의회 등을 강제수사했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

