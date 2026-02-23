이동환 시장 “고양시민의 삶 전반 아우르는 보건정책 추진하겠다”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 응급의료·출산·정신건강 아우르는

'촘촘한 건강안전망' 구축

응급의료협의체로 강화된 응급의료 안전망

아이 낳기 좋은 출산 친화적 환경 조성

생명존중안심마을 22개 동으로 조성 확대

경기 고양특례시(시장 이동환)가 응급의료 대응체계부터 출산 지원, 정신건강 관리까지 시민의 삶 전반을 아우르는 '촘촘한 건강안전망' 구축에 박차를 가하고 있다. 23일 고양특례시에 따르면 시는 행정, 소방, 의료기관 간의 유기적인 협력을 통해 예방과 지역 연계를 강화한 공공보건 정책을 본격화한다.

설 연휴 응급의료체계 유지를 위한 고양시 응급의료협의체 회의. 고양시 제공

최근 필수의료 공백에 대한 우려가 커지는 가운데 고양시는 보건소, 소방서, 의료기관이 참여하는 '응급의료협의체'를 통해 현장 대응력을 높이고 있다. 시는 현재 권역응급의료센터 2개소를 포함한 총 7개 응급의료기관에서 183개의 응급실 병상을 운영하며 지역 내 환자의 치료 접근성을 확보했다.

특히 소아 및 모자의료 분야의 협력이 눈에 띈다. 경기도 소아응급책임의료기관으로 지정된 국민건강보험 일산병원을 중심으로 동국대일산불교병원, 일산차병원, 일산백병원이 각각 중증치료와 지역 분만을 담당하는 체계적인 분업 시스템을 갖췄다.

이와 함께 시민 대상 심폐소생술(CPR)과 자동심장충격기(AED) 사용 교육을 진행해 지난해 1026명이 교육에 참여했다. 응급상황 발생 시 시민의 대응 역량을 높여 지역사회가 함께 만드는 응급의료 안전망을 구축해 가고 있다.

저출생 기조 속에서도 지난해 고양시 출생아 수는 5522명(주민등록인구통계 기준)으로 전년 대비 4% 증가했다. 시는 임신 준비 단계부터 출산, 양육까지 이어지는 지원체계를 통해 경제적 부담을 줄이고 안정적인 출산 환경을 조성한다는 계획이다.

지난해 5월 2025년 경기도 소아응급 책임의료기관으로 지정된 일산병원 방문. 고양시 제공

시는 임신을 준비하는 20~49세 시민 대상 '임신 사전건강관리 지원사업'을 운영해 최대 3회까지 필수 검진을 지원하고 있다. 지난해 11,196명이 참여해 여성은 난소 기능 검사와 초음파 검사를, 남성은 정액검사 등을 받았으며 임신 전 위험 요인을 조기에 점검할 수 있어 시민 호응이 높았다.

난임부부 지원도 강화된다. 올해부터 난임부부 시술비 지원사업의 소득 기준을 전면 폐지하고, 시술비 결정통지서 유효기간을 기존 3개월에서 6개월로 연장했다. 체외수정 20회, 인공수정 5회 등 출산 1회당 최대 25회까지 시술비를 지원하며, 의학적 사유로 시술이 중단되는 경우에도 회당 최대 50만원 범위에서 지원한다.

출산 이후에도 산모·신생아 건강관리와 산후조리비, 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원을 통해 출산 후 회복과 양육 부담을 덜고 있다. 올해 7월부터는 저소득층 기저귀·조제분유 지원 기준을 중위소득 80%에서 100%로 완화해 지원 대상을 확대할 예정이다.

시민 대상으로 진행한 심폐소생술(CPR) 교육. 고양시 제공

정신건강 분야의 상담 수요 증가와 고위험군 관리 필요성이 커지면서 시는 지역사회 기반 통합 관리 체계 강화에 나서고 있다. 지난해 고양시 정신건강 관련 센터 등록자는 2105명, 상담 건수는 2만3764건으로 정신건강 서비스 수요는 꾸준히 확대되는 추세다.

이에 시는 지역 단위 자살예방 협력체계 구축을 위한 '생명존중안심마을' 사업을 추진하고 있다. 읍·면·동 단위 대상지를 지정해 보건의료·교육·복지·지역사회·공공기관이 참여해 자살 예방 네트워크를 구축하는 지역사회 기반 정신건강 정책이다.

찾아가는 상담 프로그램 '토닥토닥버스'도 정기 운영 중이다. 지역을 순회하며 시민 정신건강 점검과 상담을 진행하고 필요시 전문기관으로 연계한다. 시는 정신건강복지센터를 중심으로 아동과 청소년, 성인, 노인 등 생애주기별 서비스를 연계하고 가족 상담과 교육, 사례 관리도 통합 제공해 정신건강 문제의 조기 발견과 예방 효과를 높일 계획이다.





찾아가는 상담프로그램 '토닥토닥버스'. 고양시 제공

이동환 고양특례시장은 "지역 의료기관과 협력해 응급의료 대응력을 높이고, 출산과 정신건강 지원 등 시민이 체감할 수 있는 건강안전망 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.





