강서구, 24일 ‘2040년 균형발전’ 주민설명회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화곡동 원도심 정비전략 공개

강서아트리움에서 열려

서울 강서구(구청장 진교훈)가 24일 오후 4시 강서아트리움(가로공원로 195)에서 '2040 강서구 지역균형발전종합계획(안)' 주민설명회를 개최한다.

AD

이번 설명회는 1970년대 조성된 화곡동 원도심 일대 약 600만㎡의 노후화와 생활기반시설 부족 문제를 해소하기 위한 것이다. 강서구는 2022년 '원도심 활성화 지원 조례'를 제정해 제도적 기반을 마련한 데 이어 이번 설명회를 통해 2040년까지의 균형발전 청사진을 주민에게 공개한다.

설명회는 1부와 2부로 나뉜다. 1부에서는 노후 주거지 정비·관리, 보행·교통 여건 개선, 공원·녹지 정비, 친환경 사업 등 강서구의 균형발전종합계획 전반을 상세히 설명한다.

2부에서는 한국토지주택공사(LH)가 공공도심복합사업, 공공 재개발·재건축, 모아타운, 가로주택정비사업 등 다양한 공공 정비사업의 특징과 추진 절차를 소개하고 지역 여건에 맞는 사업 유형을 안내한다. 참석 인원은 최대 200명으로, 균형발전에 관심 있는 주민 누구나 참석할 수 있다.

강서구는 3월 도시계획위원회 심의를 거쳐 4월 중 지역균형발전종합계획을 공고할 방침이다. 이후 확정된 계획을 토대로 2040년까지 원도심 정비사업에 역량을 집중할 예정이다.





AD

구 관계자는 "2040 강서구 지역균형발전종합계획은 구민의 소중한 재산과 삶의 터전을 일궈낼 약속"이라며 "LH와의 긴밀한 협업을 통해 모두가 혜택을 누릴 수 있는 '균형발전 도시강서' 조성에 총력을 기울이겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>