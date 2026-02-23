[클릭e종목]"달바글로벌, 해외 판로 다변화…목표가 10% 상향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB증권은 23일 화장품 제조사 달바글로벌의 목표주가를 20만원에서 22만원으로 10% 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

손민영 KB증권 연구원은 "4분기 실적에서 마케팅 투자 확대에 따른 매출 성장세가 확인됐고, 올해는 히어로 제품군(핵심 제품) 확장과 B2B 매출 비중 확대가 본격화될 것"이라며 이같이 밝혔다.

지난해 4분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 71.5% 증가한 1635억원, 영업이익은 86.7% 늘어난 252억원을 기록했다. 영업이익률은 15.4%로 집계됐다.

국내 매출은 557억원으로 면세점·코스트코 등 신규 채널 효과가 반영됐다. 일본 매출은 314억원으로 151.1% 급증했다. 오프라인 입점 점수는 전분기 대비 700점 증가한 3770점으로 늘었다. 북미 매출도 261억원으로 207.8% 늘며 온라인과 오프라인 모두 고성장을 보였다.





2026년 연결 매출액은 7243억원으로 39.3% 증가하고, 영업이익은 1485억원으로 46.8% 늘어 영업이익률 20.5%를 기록할 것으로 전망됐다. 비타토닝 라인, 멀티아이밤 등 신규 히어로 제품이 매출을 견인하고, 북미·유럽·일본 중심 B2B 매출 확대가 수익성 개선과 계절성 완화에 기여할 것으로 손 연구원은 내다봤다.





