멕시코, 군사작전으로 마약 카르텔 두목 '엘 멘초' 사살

멕시코 정부가 22일(현지시간) 성명을 통해 악명 높은 마약 밀매 집단 '할리스코 신세대 카르텔'(CJNG)의 두목 네메시오 오세게라(일명 '엘 멘초')를 사살했다고 AP통신 등이 보도했다.

이번 작전은 멕시코 서부 할리스코주 타팔파 지역에서 진행됐다. 멕시코군은 4명을 현장에서 사살했으며, 엘 멘초를 포함한 3명은 부상 후 숨졌다. 2명은 체포됐고 장갑차, 로켓 발사기, 기타 무기 등이 압수됐다. 군인 3명이 다쳐 치료받고 있다.

CJNG는 시날로아 카르텔과 함께 멕시코의 양대 마약 밀매 조직으로 평가받는다. 2009년 조직됐다. 호주, 캐나다, 유럽, 아프리카, 남미 등에서 마약을 밀매했다. 시날로아 카르텔이 우두머리인 이스마엘 삼바다 가르시아(일명 '엘 마요')와 '마약왕' 호아킨 구스만(일명 '엘 차포')이 미국에 체포돼 세력이 약화하면서 CJNG는 멕시코에서 가장 강하고 빠르게 성장해왔다.

엘 멘초는 1990년대부터 마약 밀매 활동을 벌여온 인물이다. 1994년 미국 캘리포니아주 북부 연방지방법원에서 마약 유통 모의죄로 약 3년을 복역한 뒤 멕시코로 돌아가 계속 마약 밀매를 했다. 2017년 이후 미국 법원에서 여러 차례 기소됐다.





도널드 트럼프 미 행정부는 CJNG를 외국테러조직으로 지정하는 한편 엘 멘초에게 1500만달러(약 217억원)의 현상금을 걸었다. 미국은 곧바로 환영했다. 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "이는 멕시코, 미국, 중남미, 그리고 전 세계에 큰 진전"이라며 "선한 사람들이 악한 사람들보다 강하다"고 말했다.





