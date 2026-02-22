경찰, '공천헌금 수수 의혹' 김병기 의원 26~27일 첫 소환조사

공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹이 제기된 김병기 무소속 의원이 오는 26일과 27일 경찰 조사를 받는다.
22일 경찰 등에 따르면 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 김 의원은 26~27일 이틀간 서울경찰청 광역수사단에 출석해 피의자 신분 조사를 받는다. 김 의원이 경찰에 출석하는 것은 이번이 처음이다.
김 의원은 2020년 총선을 앞두고 동작구의원 2명으로부터 공천헌금 명목으로 총 3000만원을 수수한 혐의를 받고 있다. 이와 함께 배우자의 동작구의회 법인카드 유용 의혹과 관련 수사를 무마했다는 의혹도 제기된 상태다.
김 의원과 관련해 차남의 숭실대 편입 과정 개입 의혹 등 총 13가지 의혹이 불거져 있다. 다만 경찰은 공천헌금 수수와 배우자 법인카드 유용 의혹에 대한 수사가 상당 부분 진행된 만큼 이 사안들을 중심으로 우선 조사할 것으로 보인다.
경찰은 그동안 김 의원의 배우자와 측근인 이지희 동작구의회 부의장, 김 의원 측에 공천헌금을 건넸다고 주장하면서 자수성 탄원서를 제출한 전 동작구의원 등을 차례로 불러 사실관계를 조사했다.
공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
