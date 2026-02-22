노르웨이 클레보, 크로스컨트리 6관왕…전 종목 싹쓸이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동계올림픽 최다 금·단일 대회 최다관왕

노르웨이 우승 확정…국가 최다 금 기록도

노르웨이 크로스컨트리 스키 간판 요한네스 클레보(29·노르웨이)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 크로스컨트리의 전 종목에서 금메달을 수확했다.

노르웨이의 요한네스 클레보가 이탈리아 테세로에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 크로스컨트리 스키 남자 50km 매스스타트 클래식 경기에서 우승한 후 세리머니를 하고 있다. 로이터연합뉴스

21일 클레보는 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 남자 50km 매스스타트 대회에서 2시간 6분 44초 8의 기록으로 결승선을 통과하며 금메달을 목에 걸었다. 이로써 클레보는 밀라노 대회 ▲10km+10km 스키애슬론 ▲스프린트 클래식 ▲10km 인터벌 스타트 프리 ▲4x7.5km 계주 단체전 ▲팀 스프린트 ▲50km 매스스타트 등 6관왕의 금자탑을 세웠다.

특히 클레보는 2022년 베이징 대회 때 '크로스컨트리계 마라톤'인 50km 매스스타트에 처음 출전해 완주하지 못했다가 4년 만에 선두를 차지해 더 큰 기쁨을 누렸다. 레이스 초반 7위까지 내려갔던 클레보는 순위를 끌어올려 48.6㎞ 지점까지 마르틴 뉘엥에트(노르웨이)에게 0.1초 뒤지는 박빙의 승부를 펼쳤다. 하지만 클레보는 언덕길의 마지막 1.4㎞ 구간을 4분 33초 8에 끊으며 뉘엥에트를 추월하고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 뉘엥에트와 시차는 8초9였다.

이로써 클레보는 역대 동계올림픽 단일 대회 최다관왕으로 떠올랐다. 앞서 1980년 레이크플래시드 대회 스피드스케이팅 종목 5관왕인 에릭 하이든(미국)과 최다관왕 공동 1위에 올랐으나 이날 매스스타트 우승으로 6관왕을 차지하며 46년 만에 새로운 기록의 주인공이 됐다.

아울러 클레보는 '역대 동계올림픽 최다 금메달' 신기록도 세웠다. 클레보는 ▲2018년 평창 대회 3관왕 ▲2022년 베이징 대회 2관왕 ▲2026 밀라노·코르티나담페초 대회 6관왕으로 총 11개의 금메달을 획득했다.

클레보는 20살 때 역대 최연소 국제스키연맹(FIS) 크로스컨트리 월드컵 종합 우승을 달성하며 일찌감치 이름을 알렸다. 특히 급경사 구간에서 빠르게 뛰어오르는 새로운 주법인 '클레보 런'을 선보였고, 크로스컨트리 선수들의 주법으로 자리를 잡았다.

클레보의 개인 기록과 더불어 '겨울왕국' 노르웨이는 ▲금메달 18개 ▲은메달 11개 ▲동메달 11개로 종합 선두에 올랐다. 대회 마지막 날인 22일 총 5개의 금메달 주인이 가려질 예정이어서 현재 2위인 미국(금 11·은 12·동 9)이 남은 금메달을 다 따더라도 노르웨이를 이길 순 없어 노르웨이의 종합 우승이 확정됐다.





노르웨이는 ▲2014년 소치(금 11·은 6·동 10) ▲2018년 평창(금 14·은 14·동 11) ▲2022년 베이징(금 16·은 8·동 13) 대회에 이어 4회 연속 동계올림픽 종합 우승을 달성했다. 또 이번 대회에서는 베이징 대회 때 달성했던 금메달 16개를 뛰어넘어 역대 동계올림픽 최다 금메달 기록도 세웠다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

